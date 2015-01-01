«Заболела»: Алла Пугачёва отменила выступление на концерте Леонида Агутина

Как бы ни ругали Аллу Борисовну, поклонников таланта певицы в разы больше, чем критиков. Каждый шаг артистки, которая сумела стать легендой при жизни, внимательно отслеживается миллионной армией фанатов.instagram.com/alla_orfeyНа днях состоится концерт Леонида Агутина, в котором примут участие его друзья и коллеги. Даже Алла Пугачёва собиралась выступить на сцене с новой песней. Однако, к огромному сожалению поклонников, Примадонна не сможет порадовать зрителей своим выступлением…Поклонники Аллы Пугачёвой забросали её блог пожеланиями здоровьяТолько что у себя в Инстаграм Алла Пугачёва (а с недавних пор певица стала активным интернет-пользователем) сообщила, что вынуждена отменить своё выступление на концерте Леонида Агутина из-за болезни. Артистка расстроена, ведь она хотела исполнить новую песню. Алла Борисовна извинилась перед Агутиным:Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная,но не смогу.Заболела.Леня,я тебя и твою музыку обожаю.Прости,что так получилось.instagram.com/alla_orfeyЗа полчаса с момента публикации поста Пугачёвой, её подписчики оставили почти 500 комментариев, в которых просят любимую певицу позаботиться о своём здоровье. Фанаты расстроены, что не увидят Пугачёву 10 ноября на концерте Агутина, однако с пониманием отнеслись к её болезни. Сотни комментариев с пожеланиями Алле Борисовне скорейшего выздоровления очередной раз стали свидетельством безоговорочной любви поклонников.Откровенное платье Веры Брежневой вызвало осуждение пользователей сети InstagramПодобный наряд, наверно, простили бы какой-нибудь неизвестной начинающей певице, однако Вера Брежнева, по мнению фолловеров, выглядит в столь откровенном платье нелепо. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen