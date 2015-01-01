Этапы процедуры перевода объекта в нежилой фонд

Владелец квартиры и члены его семьи обеспечены жильем, квадратные метры которого соответствуют нормативам данного региона.



Квартира не обременена юридическими правами, то есть: не состоит под арестом, не находится в залоге, и что на этой площади никто не прописан.



Дом, в котором находится обсуждаемая квартира, не является ветхим, аварийным и не имеет статус «памятник архитектуры».



Помещения, которые планируется переместить в список нежилого фонда должны располагаться в нижних ярусах многоквартирного дома – цокольный, 1-й и 2-й этажи. Кроме того, для такого объекта должна быть предусмотрена возможность организации отдельного выхода на улицу плюс обустройство пандуса для маломобильного транспорта (детских, инвалидных колясок и т.п.)

заверенные нотариусом копии документов, удостоверяющих право собственности на данный объект. Найти нотариуса в Екатеринбурге можно на сайте http://www.notarius-falkova.ru/konsultacii_notariusa;



документы из БТИ: техпаспорт существующего помещения и справка о физическом состоянии дома (% износа).



справка жилищно-эксплуатационной компании, о том, что в этой квартире никто не зарегистрирован.

Техническое обследование помещения экспертами на предмет перевода в нежилой фонд и выдача соответствующего документа.



Разработка специализированной организацией проектной документации.



Согласование разработанного проекта с городскими службами и получение разрешения на реконструкцию существующих помещений.



Получение нового техпаспорта в БТИ.



Получение свидетельства.

Сфера недвижимости имеет два формата: жилая и нежилая недвижимость. Нежилой фонд или нежилая недвижимость представляют собой объекты коммерческого назначения, то есть площади, использование которых способствует получению прибыли. Один из инструментов, действующих на рынке недвижимости – изменение основного назначения квартиры, то есть перевод ее из категории жилой недвижимости в нежилую. Назначение такой процедуры – реконструкция и дальнейшее использование полученных площадей с коммерческой целью (открытие офисов, аптек, точек бытового обслуживания, филиалов банков и т.п.).Прежде, чем начать процедуру перемещения площадей из жилого фонда, следует акцентировать внимание на соблюдении следующих условий:Планируя перевести жилые площади в нежилой фонд, владелец помещения обращается с письменным заявлением в городскую администрацию. К заявлению прикладываются следующие документы:Этапы процедуры перевода в нежилой фондПосле получения разрешения на переключение квартиры в статус нежилого объекта, можно приступать к следующим этапам:[ol]Оформление документов по переводу площадей из жилого в нежилой фонд достаточно важный и сложный вопрос, для решения которого лучше пригласить специалистов. Для качественного и быстрого решения вашего вопроса сотрудники компании предоставят к вашим услугам свой многолетний опыт и профессиональные знания. Заключая договор со специализированной компанией на проведение данной процедуры, вы гарантировано и своевременно получите полный пакет документов за вполне лояльную цену.