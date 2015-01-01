в закладки
WomenDraiv.ru
Статьи
25
0
Нравится0

Этапы процедуры перевода объекта в нежилой фонд

Elena
перевод объекта в нежилой фонд

Сфера недвижимости имеет два формата: жилая и нежилая недвижимость. Нежилой фонд или нежилая недвижимость представляют собой объекты коммерческого назначения, то есть площади, использование которых способствует получению прибыли. Один из инструментов, действующих на рынке недвижимости – изменение основного назначения квартиры, то есть перевод ее из категории жилой недвижимости в нежилую. Назначение такой процедуры – реконструкция и дальнейшее использование полученных площадей с коммерческой целью (открытие офисов, аптек, точек бытового обслуживания, филиалов банков и т.п.).

Прежде, чем начать процедуру перемещения площадей из жилого фонда, следует акцентировать внимание на соблюдении следующих условий:
  • Владелец квартиры и члены его семьи обеспечены жильем, квадратные метры которого соответствуют нормативам данного региона.
  • Квартира не обременена юридическими правами, то есть: не состоит под арестом, не находится в залоге, и что на этой площади никто не прописан.
  • Дом, в котором находится обсуждаемая квартира, не является ветхим, аварийным и не имеет статус «памятник архитектуры».
  • Помещения, которые планируется переместить в список нежилого фонда должны располагаться в нижних ярусах многоквартирного дома – цокольный, 1-й и 2-й этажи. Кроме того, для такого объекта должна быть предусмотрена возможность организации отдельного выхода на улицу плюс обустройство пандуса для маломобильного транспорта (детских, инвалидных колясок и т.п.)


Планируя перевести жилые площади в нежилой фонд, владелец помещения обращается с письменным заявлением в городскую администрацию. К заявлению прикладываются следующие документы:
  • заверенные нотариусом копии документов, удостоверяющих право собственности на данный объект. Найти нотариуса в Екатеринбурге можно на сайте http://www.notarius-falkova.ru/konsultacii_notariusa;
  • документы из БТИ: техпаспорт существующего помещения и справка о физическом состоянии дома (% износа).
  • справка жилищно-эксплуатационной компании, о том, что в этой квартире никто не зарегистрирован.


Этапы процедуры перевода в нежилой фонд
После получения разрешения на переключение квартиры в статус нежилого объекта, можно приступать к следующим этапам:
[ol]
  • Техническое обследование помещения экспертами на предмет перевода в нежилой фонд и выдача соответствующего документа.
  • Разработка специализированной организацией проектной документации.
  • Согласование разработанного проекта с городскими службами и получение разрешения на реконструкцию существующих помещений.
  • Получение нового техпаспорта в БТИ.
  • Получение свидетельства.


    • Оформление документов по переводу площадей из жилого в нежилой фонд достаточно важный и сложный вопрос, для решения которого лучше пригласить специалистов. Для качественного и быстрого решения вашего вопроса сотрудники компании предоставят к вашим услугам свой многолетний опыт и профессиональные знания. Заключая договор со специализированной компанией на проведение данной процедуры, вы гарантировано и своевременно получите полный пакет документов за вполне лояльную цену.
    Похожие новости:
    Как получить кредит в Алматы

    Как получить кредит в Алматы

    Обо всем
    Каким параметрам должна отвечать элитная квартира

    Каким параметрам должна отвечать элитная квартира

    Дом
    Робби Уильямс планирует переехать (ФОТО)

    Робби Уильямс планирует переехать (ФОТО)

    Новости
    Собчак подарили квартиру армянские богачи

    Собчак подарили квартиру армянские богачи

    Новости
    Комментировать
    Ваш комментарий:
    Вопрос:* Жаркое время года