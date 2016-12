Ферги выдаст альбом «Double Dutchess» в следующем месяце

Участница Black Eyed Peas объявила дату презентации сольной пластинки «Double Dutchess». Она должна достаться слушателям в январе.



«Надеюсь представить студийник быстрее. Планирую осуществить это в январе. Или в любом случае - в первые месяцы нового года. Знаете, все будут заняты празднованием, но я готова. Готова выпустить эту вещь во вселенную », - сказала Ферджи.



Поклонники уже знают о снятии музыкального видео исполнительницы на трек «Life Goes On». Но это будет не единственная видеопремьера. Исполнительница песни «MILF $» отметила, что уже сняла три клипа на песни с альбома. Речь идет о треках «A Little Work», «Just Like You» и «Nothin».



«Мы с Йонасом Акерлунд и его удивительной командой осуществили невероятные съемки. Я о композиции «A Little Work». Они показались действительно величественными и эпическими », - отметила артистка.



«Я снимала видео в различных уголках. У меня есть снятие с Парижа на песню «Just Like You» о нездоровых отношениях. А еще я снималась в Лондоне для для «Nothin» с Беном Муром. Песня возвращает в эпоху хип-хопа 90-х », - добавила исполнительница.