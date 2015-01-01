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Ферги выдаст альбом «Double Dutchess» в следующем месяце

Anita

Black Eyed Peas выпустил три клипа

    Участница Black Eyed Peas объявила дату презентации сольной пластинки «Double Dutchess». Она должна достаться слушателям в январе.

«Надеюсь представить студийник быстрее. Планирую осуществить это в январе. Или в любом случае - в первые месяцы нового года. Знаете, все будут заняты празднованием, но я готова. Готова выпустить эту вещь во вселенную », - сказала Ферджи.

Поклонники уже знают о снятии музыкального видео исполнительницы на трек «Life Goes On». Но это будет не единственная видеопремьера. Исполнительница песни «MILF $» отметила, что уже сняла три клипа на песни с альбома. Речь идет о треках «A Little Work», «Just Like You» и «Nothin».

«Мы с Йонасом Акерлунд и его удивительной командой осуществили невероятные съемки. Я о композиции «A Little Work». Они показались действительно величественными и эпическими », - отметила артистка.

«Я снимала видео в различных уголках. У меня есть снятие с Парижа на песню «Just Like You» о нездоровых отношениях. А еще я снималась в Лондоне для для «Nothin» с Беном Муром. Песня возвращает в эпоху хип-хопа 90-х », - добавила исполнительница.

Теги:Black Eyed Peas, Ферджи, A Little Work, Just Like You, Nothin
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