Кирилловка: отели и гостиницы для отдыха и жилья

Кирилловка является одним из наиболее популярных курортов у большого количества украинцев, а также жителей соседних стран. Многие из них уже не представляют свой летний отдых без поездки на берег теплого Азовского моря. Чем так популярен этот курорт? Какое жилье в Кирилловке предлагает и где остановиться? Об этом и поговорим.

Все о Кирилловке

Этот курортный поселок находится на юге Украины в Запорожской области. Расположен он на берегу теплого Азовского моря. Кроме того, в Кирилловке к морю примыкают еще несколько соленых лиманов, грязи которых обладают неповторимыми лечебными свойствами. Даже сам воздух в этой местности целебный. Ведь он насыщен полезными солями, ионами йода, которые, испаряясь с моря, попадают прямо в атмосферу. Можно смело заявить, что отдых в Кирилловке отлично оздоровляет.

В Кирилловке есть огромное количество песчаных пляжей, а большая часть мест, где останавливаются туристы, находится в непосредственной близости от них.

Что касается развлечений, то здесь будет весело как детям, так и взрослым. В Кирилловке располагается дельфинарий, большой аквапарк, парк аттракционов. Каждому интересно будет побывать и в конном театре.

На пляжах представлены более экстремальные виды развлечений: езда на квадроциклах, занятия виндсерфингом и многое другое. Ночные клубы, кафе, бары в Кирилловке находятся почти на каждом шагу. Скучно не будет никому.

Где остановиться

Этот курорт делится на следующие зоны:



Центральная. Здесь находится микрорайон Царское село, а также Санаторный.



Косы. Расположены 2 песчаные косы: Федотова и Пересыпь.



Поселок Степок.



Остров Бирючий.



В Кирилловке можно остановиться на базах отдыха, в частном секторе, отелях, гостиницах, частных пансионатах. Там имеются номера на любой вкус и любые финансовые возможности. Вот общая классификация номеров:



Эконом-варианты. В номерах данной категории предлагается набор мебели и небольшой холодильник. Все удобства находятся на улице на общей территории.



Полулюкс. Также некоторые хозяева их называют стандартными номерами. Помимо мебели и холодильника, здесь есть кондиционер и телевизор. Часто душ и туалет находятся непосредственно в номере.



Люкс. В данной номерной категории есть все, включая набор необходимой посуды, полотенец, постельного белья. Душ и туалет находятся в номере. Часто у отдыхающих в таком номере имеется собственная кухня.



Многие отдыхающие предпочитают останавливаться именно в отелях и гостиницах. Здесь будет максимально комфортно в каждом номере.

Лучше бронировать их заранее, ведь гостиницы Кирилловки могут быть переполнены туристами, особенно в самый разгар сезона. Во многих из них номера начинают бронировать еще весной. Поэтому позаботьтесь об этом вопросе заблаговременно.

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