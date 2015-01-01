Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. Ювентус – Валенсия
В квартете H Лиги чемпионов уверенно лидирует «Ювентус». Но в прошлом туре «Старая Сеньора» заставила сомневаться в своей непобедимости. Теперь туринцам нужно срочно добиться успеха, чтобы не потерять уверенность в себе и гарантировать выход в весеннюю стадию еврокубка. В гости к «Юве» едет испанская «Валенсия». На сайте soccer365.ru/online/ можно отслеживать все матчи популярных чемпионатов, а также найти много полезной информации по футболу.
После 3-х стартовых туров Лиги чемпионов подопечные Аллегри имели 3 победы. Причем, «Валенсия», «Янг Бойз» и МЮ были повержены с сухим счетом. Естественно, все заговорили о несокрушимости итальянского гранда. Но в прошлой игре еврокубка Роналду и Ко внезапно уступили «Ман Юнайтед» (1:2) в родном Турине. А ведь все складывалось удачно. К середине второго тайма «Старая Сеньора» вышла вперед усилиями своего португальца, но, видимо, раньше времени поверила в очередную победу. На 86-й и 90-й минуте гости сотворили небольшое чудо. Впрочем, команда Аллегри потом доказала, что данная осечка была лишь минутной расслабленностью, и говорить о кризисе тут неуместно. В следующей же игре «Ювентус» справился в чемпионате страны с «Миланом» (2:0). При этом, очень радует форма Роналду. Португальская звезда не отвлекается сейчас на игры сборной, и полностью сконцентрирован на клубных успехах. Криштиану набирает ход от игры к игре.
Конечно, «Валенсия» значительно ниже классом, чем «Ювентус». Испанцы только в прошлом туре Лиги чемпионов добились первой победы в этом еврокубковом сезоне. У них получилось одолеть чемпиона Швейцарии (3:1). Хотя, если смотреть на первую часть сезона в целом, то можно назвать ее результаты неудовлетворительными. «Летучие мыши» идут лишь на 15-м месте в первенстве Испании. Они всего на 4 очка обгоняют зону вылета. И ведь не сказать, что коллектив проваливается. Нет, просто у «Валенсии» слишком много ничейных исходов. За 12 туров в Примере она 8 раз играла вничью. Состав у Марселино очень крепкий. Вот только заставить Батшуайи и Гамейро забивать пока очень сложно. Если брать в расчет матчи чемпионата и Лиги чемпионов, то средняя результативность всего 0,75 гола за 90 минут. С такими показателями тяжело сражаться за путевку в плей-офф ЛЧ.
В первом круге «Ювентус» даже в меньшинстве одолел «Валенсию» в Испании (2:0). Кроме того, там был удален Роналду. Причем, красная карточка была спорной. Естественно, в ответной дуэли Криштиану будет рвать и метать. Тут можно принять вариант Ф1 (-1) с цифрой 1,7.