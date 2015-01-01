Что следует знать при визите к ветеринару?
Показать питомца ветеринарному врачу следует при появлении самых первых признаков плохого самочувствия. Чтобы посещение ветклиники было максимально продуктивным, были получены ответы на все интересующие вопросы о здоровье животного, необходимо подготовиться к общению с врачом.
Подготовка к посещению
Перед визитом в ветеринарную клинику стоит заранее по возможности измерить температуру и вспомнить, как именно и когда появилось недомогание. Всю информацию лучше записать, как и те вопросы, которые хотелось бы задать врачу. В ветеринарной клинике "Забота" http://zabota-vet.ru/ специалисты на них обязательно ответить. Бывает, что важные моменты забываются на приеме из-за волнения. Предварительная подготовка облегчит процесс осмотра животного и постановку диагноза.
На прием к ветеринарному врачу желательно записываться заранее. Время в очереди в таком случае терять не придется. Если же записаться не удалось из-за срочности, стоит учитывать, что принимают без записи животных свободные доктора в порядке живой очереди. Если же состояние питомца тяжелое, существует угроза его жизни, прием может быть осуществлен без записи и без очереди. Врач оценивает степень тяжести недомогания или болезни.
Переноски и поводки во время посещения ветеринарной клиники являются обязательными. Вряд ли стоит проверять, как именно отреагирует собака на незнакомую кошку и наоборот. Намордник необходимо надеть на собак бойцовских и охранных пород, а также на агрессивный по характеру. Лучше выбирать тряпичные или кожаные намордники.
Общение с врачом
Состояние питомца до заболевания и причины посещения следует описать во время приема как можно более четко и подробно. Любой выходящий за рамки обычного поведения момент может оказаться важным для постановки диагноза. Ветеринар в это время проведет осмотр животного, чтобы собрать недостающие данные для постановки предварительного диагноза. Дополнительные обследования специалист может порекомендовать, если они необходимы для назначения правильного лечения.
Ветеринарный врач не просто назначит лекарства для лечения, но и разъяснит принцип их действия, расскажет правила приема. За один день животное вылечить не получится, это нужно учитывать. Прежде чем предъявлять врачу претензии, что назначенное им лечение не является эффективным, необходимо пройти весь курс полностью. Как можно быстрее требуется снова связаться с ветеринаром, если несмотря на лечение состояние животного ухудшается или на какой-либо препарат питомец дал очевидную негативную реакцию.