Достойная альтернатива натуральному камню при оформлении интерьера
Применение натурального камня в интерьере позволяет придать благородный вид любому зданию. Из камня изготавливаются столешницы, подоконники, камины и лестничные марши. Камнем облицовывают стены и потолок в помещении, а так же используют для создания скульптур, оформления светильников и при прочих дизайнерских работах, как внутри, так и снаружи помещения. К сожалению, у натурального камня есть два существенных недостатка - это его высокая стоимость и большая масса, требующая надежного крепления к конструкциям.
Искусственные камни
Всех этих недостатков лишены искусственные камни - они дешевы и легче натуральных примерно в 1.5 раза. По своим физическим свойствам такой материал не только не уступает, а и превосходит камни натуральные. В структуре естественного камня очень часто встречаются сколы, пустоты и трещины, чего нет в камне искусственном. Внешне искусственный материал практически нельзя отличить от натурального. При изготовлении камней им можно придать желаемый цвет и оттенок, а размер и фактура частиц позволяет получить требуемый рисунок на срезе, точно имитирующий естественный материал. Применяя искусственный камень в интерьере, дизайнер может реализовать любые, даже самые и неординарные творческие замыслы.
Из чего делается камень
Искусственный камень - материал композитный, то есть состоящий из основы, заполненной пластичными наполнителями, которые придают ей жесткость, твердость и механическую прочность. Камень состоит из акриловых соединений и солей металлов, от которых будет зависеть фактура и механические свойства. Все химические соединения в материалах, используемых для внутренней отделки не токсичны и не опасны для здоровья человека и домашних животных, чего нельзя сказать о естественных камнях. Природный камень имеет пусть незначительный, но довольно устойчивый радиационный фон.
Применение искусственно камня
Материал применяется при декоративном оформлении как наружных поверхностей здания - фасадов, колонн, окон, беседок и входных групп, так и внутренних отделочных работ. Благодаря тому, что материал выпускается в форме листов, плитки, штучных изделий определенной формы (например, имитация штучних изделий) сфера его применения ограничивается только полетом фантазии дизайнера. Сегодня так же можно заказать изготовление камней любой формы, фактуры и цветового оттенка на заводе изготовителе.