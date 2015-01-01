Ткани как украшение интерьера
Украшение интерьера – это то, чем занимается практически каждый собственник. Ни для кого не секрет, что привлекательный и элегантный интерьер достигается не только путем проведения косметического ремонта, но и при помощи дополнительных декоративных элементов, способных придать всему помещению индивидуальности и особенности стиля. В качестве украшения всегда можно использовать ткани. То, к чему мы привыкли с самого рождения – это использования штор, как элемента защиты от проникновения нежелательных солнечных лучей в помещение. Но стоит отметить и тот факт, что тканевые шторы, и в принципе ткани, могут выполнять и декоративную роль, быть полноценным акцентом, который оживит и украсит помещение. Тут можно закупить ткани оптом Киев http://www.insait.ua/wholesale-customers. Воображение, чувство вкуса и индивидуальные предпочтения – все это поможет создать такой интерьер, который будет вызывать зависть у каждого, кто его увидит.
Какие ткани могут использоваться для украшения интерьера помещения.
Для профессиональных дизайнеров украшение интерьеров помещений тканями не будет чем-то особенным, они умеют не только комбинировать разнообразные варианты между собой, но и гармонично подбирать все таким образом, чтобы интерьер приобретал индивидуальные очертания. А вот для тех, кто только собирается воплощать свои дизайнерские фантазии в жизнь, и не умеет делать этого профессионально, стоит изначально ознакомиться с тем, какие именно варианты могут быть использованы.
- Портьерные ткани. Наиболее распространенный вариант для изготовления плотных штор, которые смогут надежно защитить помещение от света, а при правильно подобранных цветовых и текстурных особенностях, станут главный акцентом во всем помещении.
- Декоративные ткани. Так же могут использоваться для изготовления штор, но не только, такие ткани могут стать замечательным акцентом, если ими выделить участок стены.
- Тюль. Несомненный помощник в украшении помещения, и защиты от проникновения жарких лучей. Если шторы принято закрывать на ночь, чтобы во время рассвета лучи не будили, то тюль остается закрытой и в течение дня, пропуская солнечный свет, но удерживая жар.
- Органза. Уникальный по своим свойствам материал, который может быть использован в самых разнообразных вариациях (индивидуально или в тандеме), как для замены тюли на окнах, так и для украшения всего помещения.
Бояться использовать в оформлении неожиданные и яркие расцветки – значит жить скучной и не интересной жизнью, в которой нет места новому и интересному.