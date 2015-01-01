Комната с видом
Шаг 1. Зеленый шум
Если в новую квартиру первым следует впускать кота, то на обновленный балкон - зеленые растения. Веранда - именно то место, где всего травянистого и цветущего много не бывает. Сымитируйте джунгли, расположив растения на трех уровнях: крупные - на полу, помельче и попышнее - на столике и в вазонах на перилах, вьющиеся подвесьте в горшочках к потолку либо пустите по шпагату.
Размещать цветы внутри перил или снаружи - вопрос не технический, а концептуальный. Если вы создаете свой оазис только для себя - то повесьте вазоны по вашу сторону перил. Если хотите украсить не только свою веранду, но и общий вид дома - можно и снаружи, но выбирайте для растений специальные вазоны, предназначенные для балконов, чтобы тропический дождь не беспокоил соседей снизу.
Шаг 2. Место для жизни
Как писал поэт, «Живите в доме - и не рухнет дом». Лучший способ сделать балкон жилым - это жить на нем. Сервируйте утренний кофе и романтические ужины, загорайте, пускайте с детьми мыльные пузыри, читайте и мечтайте в гамаке - теплыми ночами в нем можно и спать. Если бог работы благословил вас свободным графиком - пристройтесь на веранде с ноутбуком, свежий воздух полезен для клеток мозга. Чтобы не ограничивать пребывание на балконе только светлым временем суток, позаботьтесь об освещении. Можно повесить бра, но легче и веселее - провести светодиодную гирлянду дождь. Отличная идея для летней веранды - гирлянда на солнечной батарее, например, из китайских фонариков. И не забудьте про пледы и подушки - они придают жилой вид любому помещению.
Своими именами
Как называть ваше новое жилое помещение - исключительно ваш выбор, но если вы захотите привлечь к его обустройству профессионалов, придется выбирать слова.
Балконом в строительстве называют выступающую площадку с перилами - у нее со зданием только одна общая стена. Если она в здании, представляя собой нишу, - то перед нами лоджия, у которой с домом уже три общие стены. В странах с холодным климатом лоджии преобладают над балконами. Если балкон тянется вдоль стены более чем одной комнаты или вдоль всей квартиры - то это веранда. Она обычно застекляется и утепляется, а если провести туда еще и отопление, то сможет служить местом для жизни и зимой. При желании ее можно объединить с комнатой, ликвидировав стену между ними. А если ваш балкон открывается на крышу или имеет опору на земле - то это уже терраса, в которой граница между внешним и внутренним пространством практически стерта.