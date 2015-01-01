Очищение лица – первый шаг к красоте
Нежная кожа лица ежедневно испытывает негативное воздействие внешней среды. Неблагоприятные погодные условия, выхлопные газы автомашин, сухой воздух в помещениях являются злейшими врагами женской красоты. Изменить такое положение дел практически невозможно. Чем же помочь своей коже? Только тщательным уходом, который способен нивелировать вредные влияния.
С чего же начинается уход за лицом? Каков первый шаг к красоте?
Первый шаг к красоте
Существует множество методик по уходу за лицом, неисчислимое количество кремов, пенок, масок, муссов, скрабов, но не будет от этого никакого толка, если пренебрегать вечерним очищением.
Начинается оно со снятия макияжа. Можно пользоваться любимыми косметическими средствами. Тут одно правило: средство должно соответствовать типу кожи.
Но отказываться полностью от умывания обычной водой не следует. Вода – самое лучшее очищающее средство.
Польза умывания водой:
- Смывает остатки грязи и уходовой косметики.
- Оказывает рефлекторное воздействие на кровеносные сосуды.
- Тонизирует кожу.
- Запускает регенерирующие процессы.
- Оказывает лёгкое массирующее воздействие на мышцы лица.
- Улучшает кожное дыхание.
Перво-наперво следует вымыть руки с мылом, и только тогда браться за лицо. Использовать для умывания водопроводную воду нельзя. Далеко не всегда она соответствует санитарным нормам, да и жёсткость воды играет отрицательную роль для состояния кожи.
Лучшим вариантом является кипячённая вода. Если таковой не окажется, можно умягчить воду добавлением пищевой соды или лимонной кислоты.
Чудеса талой воды
Талая вода творит чудеса. Её легко приготовить в домашних условиях. Следует наполнить бутылку водой, но не до верха, и поместить её в морозилку. Когда замёрзнет около 75% жидкости, остаток слить и выбросить. Лёд растает, вот эта вода и будет волшебным эликсиром для лица.
Умываться надо слегка тёплой водой, в конце ополоснуть лицо прохладной. Горячую и слишком холодную использовать нельзя. Мылом пользоваться только в случае крайней загрязнённости лица.
Что ещё надо для красоты
Для здоровья кожи важно следить за состоянием спонжей, кисточек, выбирать косметику по типу кожи, избегать агрессивных составляющих в кремах и не использовать косметические средства после окончания срока годности.
Родиться красивой не каждой дано, но ухоженной может стать каждая, если не будет лениться. А на пути к успеху первой ступенью является вечернее очищение.
Очистите кожу на ночь, дайте ей отдохнуть, расслабиться, чтобы утром отражение в зеркале вас порадовало.