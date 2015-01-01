Подарки с русской душой

Наша земля славится своими народными промыслами, которые рождают уникальные изделия с ярким колоритом. Любому соотечественнику или иностранцу приятно получить в качестве презента национальную игрушку или сувенир, отражающий особенности традиционной культуры. Предлагаем список русских народных подарков, которые точно не оставят равнодушным своего будущего владельца.

Дымковская игрушка

Высокохудожественная игрушка изготавливается из красной глины, которая берется из окрестностей села Дымково близ Кирова. Свистульки, фигурки в виде животных, барыни, мужика, всадника и других персонажей украшаются неповторимой красочной росписью. Узоры не только выполняют декоративную функцию, но и отличаются глубоким символизмом. Дымковский промысел является уникальным явлением, у которого нет аналогов.

Матрёшка

Матрёшка - это легендарный сувенир, который является настоящим символом нашей страны. В красочной деревянной игрушке заложен сакральный смысл, каждый используемый при окраске цвет имеет своё значение:



оранжевый - символ счастья;



красный означает здоровье;



зелёный символизирует спокойствие и гармонию;



синий - это разум и интеллект.

Деревянный сувенир создаётся из липы или берёзы, которую нужно заготовить весной. Материал особым образом высушивается на открытом воздухе. Создание матрёшки требует большого мастерства и знания технологии. Орнамент и форма матрёшки зависят от места её изготовления.

Гжель

Гжель - это село в Московской области, в котором с 17 века производится фарфоровая посуда с неповторимым орнаментом бело-голубого цвета. Узнаваемые изделия находятся во многих музеях мира и крупных частных коллекциях.

Сувениры, игрушки, кувшины, вазы из фарфора, выполненные в стиле старинного ремесла, станут прекрасным подарком для иностранца. Элегантная посуда украсит собой даже самый роскошный стол.

Жостовские подносы

Жостовские подносы - расписные шедевры, которые впервые появились в небольших мастерских Подмосковья. Орнаменты поражают своей реалистичностью и красочностью. Жостковские мастера владеют уникальными технологиями росписи маслом, которая позволяет получать удивительно тонкий рисунок. Подносы с изображением роз и ромашек, а также орнаментальными узорами - прекрасный подарок любому человеку, который способен оценить прекрасное.

Павлопосадский платок

Павлопосадская платочная мануфактура, которая существует более 220 лет, выпускает 500 видов платков и шалей с оригинальным рисунком. В одном узоре может присутствовать до 40 оттенков. Мануфактура поставляла свою продукцию к императорскому двору, такой подарок достоин любого монарха.