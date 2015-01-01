Игровой автомат Lucky Lady's Charm Deluxe в игровом клубе Плей Фортуна
Ведущий разработчик игрового софта Новоматик предлагает любителям азартных игр сыграть в видеослот Lucky Lady's Charm Deluxe в интернет казино Плей Фортуна. На сегодняшний день это один из наиболее популярных игровых автоматов, который можно увидеть практически на всех игровых порталах. Хорошее графическое исполнение, интересный сюжет и высокий коэффициент отдачи — вот причины, по которым слот популярен у игроков.
Бесплатная демо версия автомата
Казино Плей Фортуна предоставляет уникальную возможность поиграть в этот слот в бесплатной демо версии, правила которой ничем не отличаются от игры на реальные деньги. Новички могут изучить правила игры и почувствовать автомат, узнать когда он чаще посылает выигрышные комбинации и какое оптимальное количество линий необходимо задействовать. Кроме этого, не рискуя собственными деньгами, игроки могут выработать свою выигрышную тактику и стратегию игры в Lucky Lady's Charm Deluxe. Опытные игроки утверждают, что неважно, какую выигрышную комбинацию выдает слот, главное успешно играть в риск игру. Для того, что бы угадывать цвет карты нужно иметь интуицию, которую можно развить, играя в бесплатные игры. Для того, что бы попробовать поиграть в демо версию не нужно даже регистрироваться на сайте казино, достаточно просто перейти по ссылке https://playfortunacasino.club/ru/game-demo/lucky-lady-s-charm-deluxe
Оформление слота
Цвета, используемые при оформлении игры, подобраны таким образом, что глаза не устают даже от многочасовой игры. Основное фон слота розовый, на котором расположено поле с 5 вращающимися барабанами и 10 выигрышными линиями. После выпадения в линию символы оживают. Музыкальное сопровождение игры ненавязчивое, мелодия проигрывается в среднем темпе.
Основные символы слота
Количество и качество выпавших символов в каждой линии дают выигрышную комбинацию. Основные символы игрового автомата Lucky Lady's Charm Deluxe:
- Золотая монета
- Божья коровка
- Клеверный лист
- Главная героиня
- Игральные карты
Для получения минимальной выигрышной комбинации достаточно выпадения в линии всего двух таких одинаковых символов. В случае выпадения 5 символов Главной Героини счастливчик становится обладателем Джекпота, и его ставка умножается в 9000 раз.
Как играть в слот в казино Плей Фортуна
Игровой автомат Lucky Lady's Charm Deluxe имеет пять вращающихся барабанов и 10 линий выплат. Игрок может на свое усмотрение активировать любое количество линий, от 1 до 10. Сделать это можно кнопками "Линия+" и "Линия-". Минимальная ставка, которую можно поставить на одну линию составляет 1, а максимальная 200 кредитов. Ставку можно откорректировать кнопками "Ставка+" и "Ставка-". Теперь можно смело жать на "Старт" и смотреть выпавшие результаты. При выпадении выигрышной комбинации автомат предложит игроку забрать кредиты или сыграть в риск игру. Риск игра дает возможность увеличить выигранную сумму вдвое, и так до 5 раз. На поле риск игры мы видим пять карт, цвет которых (красный или черный) игроку и требуется угадать. Интуиция и удача в риск игре может помочь многократно увеличить выпавшую в выигрышной комбинации сумму. В случае неудачи следует менять тактику и стратегию, экспериментировать с количеством задействованных линий и суммой ставки и выигрыш обязательно будет! Все слоты компании Новоматик отличаются высоким коэффициентом отдачи, не меньше чем 95%.
Бонусы в слоте
Специальные символы в игре предоставляют геймеру дополнительные возможности для выигрыша, даже при минимальной ставке на линию. Символ Главной Героини заменяет все другие символы кроме Скатера и приносит выигрышную комбинацию. Волшебная сфера, в количестве от 3 картинок дает право на получение бесплатных вращений барабанов с троекратным умножением выпавших выигрышных комбинаций. Этот выигрыш так же можно попытаться умножить в риск игре.
Играть в видеослот Lucky Lady's Charm Deluxe не просто интересно и увлекательно, но и выгодно. Казино Плей Фортуна постоянно предлагает бонусы и акции, как новым клиентам, так и постоянным игрокам своего портала.