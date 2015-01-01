Основные достоинства игры в карточные игры онлайн
Карточные игры входят в число наиболее популярных азартных игр нашего времени. Следует отметить, что карты были придуманы ещё более 1000 лет назад в Корее. Со временем они распространились по всей Азии а затем попали в Европу, где были адаптированы под собственные реалии, именно тогда и появились такие карты как: туз, валет, король, дама.
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Карточные игры онлайн
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