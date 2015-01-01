Выбираем утюжок для волос: 5 лучших моделей 2019 года

Стильная прическа — ключевой элемент женского образа. Но многие девушки, которые от природы имеют вьющиеся или кудрявые волосы, часто стараются их распрямить. Ровные и гладкие локоны смотрятся более изысканно и утонченно. Но какой утюжок для волос самый лучший?Рейтинг лучших утюжков для волос 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Polaris PHS 2405KСамое бюджетное решение с керамическим покрытием. Эффект гофре2.Rowenta SF 7510Качественный керамический прибор с с ионизацией3.REDMOND RCI-2320Самый компактный девайс с турмалиновым покрытием4.BaByliss ST395EСамый безопасный профессиональный вариант5.Galaxy GL4633Лучший выпрямитель-щетка в соотношении цены и качествЛучшие утюжки с керамическим покрытиемНаибольшую популярность снискали версии с керамическим покрытием, которые оказывают минимальное негативное воздействие на структуру волос. Но какие модели из этой категории достойны, чтобы попасть в топ-5?Polaris PHS 2405KСтрана: РоссияБренд: PolarisЦена: 1166 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеСтильный и удобный в использовании прибор отлично ложится в руку. Специальное матовое покрытие позволяет не переживать о том, что во время разглаживания локонов устройство выпадет из ладони. Также на аппарате есть специальные резиновые вставки, которые обеспечивают защиту рук от нагрева девайса.Еще одна удобная особенность этого бюджетного выпрямителя — вращающийся шнур, которые не мешает в работе. Недорогой утюжок нагревается максимум до 220 градусов. Всего прибор имеет 5 режимов работы.Модель позволяет разглаживать волосы, создавать эффект гофре, делать легкие локоны.Плюсы:невысокая стоимость;удобный шнур;5 режимов работы;насадка для завивки в комплекте.Минусы:отсутствие ионизации.ОтзывыЕлена: «Со своей функцией справляются на 5. Нравится, что можно подкручивать».Любовь: «Качественное керамическое покрытие, удобные плавающие пластины, очень быстрый нагрев, регулировка температуры, замок для фиксации щипцов в закрытом состоянии. Не нагревается пластик под рукой».Rowenta SF 7510Страна: ГерманияБренд: RowentaЦена: 4060 рублейРейтинг: 4ОписаниеМодель с керамическими пластинами отличается изысканным женским дизайном. И хотя устройство выполнено в светлых оттенках, корпус практичный и не слишком маркий. Среди особенностей утюжка выделяется практичность. Устройство оснащено удобным дисплеем и клавишами управления, которые расположены по бокам и сверху.По отзывам пользовательниц, удобство этого девайса заключается еще и в наличии длинного шнура (до 2 м). Выпрямитель максимально нагревается до 200 градусов, но создает стойкое разглаживание. Всего у модели 8 режимов работы и опция ионизации.Отличный аналог утюжкам с керамическими пластинами — прибор от Ремингтон.Плюсы:длинный шнур;стильный дизайн;опция ионизации;8 уровней нагрева.Минусы:высокая стоимость.ОтзывыСветлана: «Отличный прибор, хорошо фиксирует прядь — получаются качественные локоны, и хорошо выпрямляет с первого раза».Лучший утюжок для волос с турмалиновым покрытиемСреди покупателей и специалистов едва ли найдется тот, кто решит купить утюжок с титановым покрытием. Многие отдают предпочтение более бережному и безопасному для волос турмалиновому решению. Но какой вариант из этой категории стоит выбрать?REDMOND RCI-2320Страна: РоссияБренд: RedmondЦена: 1575 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеХороший и недорогой выпрямитель для волос. Удобен в эксплуатации. Модель привлекательна внешне — отличается стильным и современным дизайном. Устройство от популярной российской фирмы не оснащено резиновыми вставками, но хорошо и надежно лежит в руке. Прибор не выскальзывает, поэтому обжечься нельзя.Среди прочих особенностей выделяется компактность девайса, поэтому его всегда можно взять с собой в путешествие. Много места он не займет. При этом аппарат очень легкий — всего 300 гр. Устройство дополняется шнуром на 2 м и 4 температурными режимами.Плюсы:компактность;легкость;защита от перегрева;удобство в работе;безопасность.Минусы:неповоротливый шнур.ОтзывыМарина: «Быстро нагревается, отлично выпрямляет, в комплекте идет сумка чехол».Ольга: «Волосы не портит. Можно накрутить кудри и сбрызнуть солевым спреем. Получается укладка в стиле «подружка серфера». Иногда выпрямляю волосы до идеального состояния. Времени на манипуляции уходит минимум, поэтому каждый день на работу иду с укладкой».Лучший профессиональный утюжок для волосДля кератина и ботокса волос не подходит стандартная модель. Тут требуется профессиональный аппарат. Но какое из множества решений считается самым безопасным и качественным?BaByliss ST395EСтрана: ФранцияБренд: BaBylissЦена: 4234 рубляРейтинг: 4,5ОписаниеМощный профессиональный прибор, который подходит для кератинового выпрямления в салоне и дома. Создан для тех, кто ждет максимально бережного отношения к своим волосам. Девайс оснащен уникальной технологией i-Tempеrature Technology, которая обеспечивает максимально быстрый нагрев.Прибор нагревается до 230 градусов, что позволяет всего одним движением распрямлять пряди и надолго сохранять полученный эффект. Всего устройство имеет 5 режимов с цветовой индикацией, каждый из которых предназначается для определенного типа локонов.Утюжок можно использовать для разглаживания сухих и влажных волос любой длины и структуры.Плюсы:качественное керамическое покрытие Nano Titanium Ceramic;паровой эффект;опция ионизации;5 режимов.Минусы:не обнаружено.ОтзывыКатя: «Очень хотелось попробовать хваленую ионизацию. Раньше не слышала, что утюги тоже такие бывают. В общем, волосы блестят и меньше электризуются, по крайней мере в сравнении с моим прошлым выпрямителем».Лучший выпрямитель-щетка для волосНекоторые девушки предпочитают многофункциональные решения. Сколько опций должен совмещать в себе 1 прибор? Как минимум 2 — утюжка и расчески. А какая модель лучше всего в этом плане?Galaxy GL4633Страна: РоссияБренд: GalaxyЦена: 579 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеВыпрямитель-щетка оснащен практичным керамическим покрытием и защитой от перегрева. Устройство работает просто, как стандартный фен. Электрическая расческа от российской фирмы хорошо выпрямляет и разглаживает волосы, не спутывая их.Дешевый прибор оснащен керамическими пластинами, которые закрываются зубцами. Поэтому вероятность получения ожога во время самостоятельной укладки сведена к минимуму. По этой причине такой аппарат можно купить девочке-подростку. Щетка позволяет регулировать температуру нагрева, выбирая 1 из 4 режимов. Очень удобен длинный шнур, который способен вращаться на 360 градусов.Плюсы:низкая стоимость;безопасность;удобный шнур.Минусы:не обнаружено.ОтзывыАлеся: «Керамическое покрытие, регулируется температура, есть дисплей, автоотключение, подвесная петля, шнур крутится на 360 градусов».А какой выпрямитель для волос вам нравится больше всего? Если еще не решили, то о том, как выбрать хороший утюжок для волос, расскажет видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen