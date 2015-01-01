Выбираем утюжок для волос: 5 лучших моделей 2019 года
Стильная прическа — ключевой элемент женского образа. Но многие девушки, которые от природы имеют вьющиеся или кудрявые волосы, часто стараются их распрямить. Ровные и гладкие локоны смотрятся более изысканно и утонченно. Но какой утюжок для волос самый лучший?
Рейтинг лучших утюжков для волос 2019 года
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Polaris PHS 2405K
Самое бюджетное решение с керамическим покрытием. Эффект гофре
2.
Rowenta SF 7510
Качественный керамический прибор с с ионизацией
3.
REDMOND RCI-2320
Самый компактный девайс с турмалиновым покрытием
4.
BaByliss ST395E
Самый безопасный профессиональный вариант
5.
Galaxy GL4633
Лучший выпрямитель-щетка в соотношении цены и качеств
Лучшие утюжки с керамическим покрытием
Наибольшую популярность снискали версии с керамическим покрытием, которые оказывают минимальное негативное воздействие на структуру волос. Но какие модели из этой категории достойны, чтобы попасть в топ-5?
Polaris PHS 2405K
Страна: Россия
Бренд: Polaris
Цена: 1166 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Стильный и удобный в использовании прибор отлично ложится в руку. Специальное матовое покрытие позволяет не переживать о том, что во время разглаживания локонов устройство выпадет из ладони. Также на аппарате есть специальные резиновые вставки, которые обеспечивают защиту рук от нагрева девайса.
Еще одна удобная особенность этого бюджетного выпрямителя — вращающийся шнур, которые не мешает в работе. Недорогой утюжок нагревается максимум до 220 градусов. Всего прибор имеет 5 режимов работы.
Модель позволяет разглаживать волосы, создавать эффект гофре, делать легкие локоны.
Плюсы:
невысокая стоимость;
удобный шнур;
5 режимов работы;
насадка для завивки в комплекте.
Минусы:
отсутствие ионизации.
Отзывы
Елена: «Со своей функцией справляются на 5. Нравится, что можно подкручивать».
Любовь: «Качественное керамическое покрытие, удобные плавающие пластины, очень быстрый нагрев, регулировка температуры, замок для фиксации щипцов в закрытом состоянии. Не нагревается пластик под рукой».
Rowenta SF 7510
Страна: Германия
Бренд: Rowenta
Цена: 4060 рублей
Рейтинг: 4
Описание
Модель с керамическими пластинами отличается изысканным женским дизайном. И хотя устройство выполнено в светлых оттенках, корпус практичный и не слишком маркий. Среди особенностей утюжка выделяется практичность. Устройство оснащено удобным дисплеем и клавишами управления, которые расположены по бокам и сверху.
По отзывам пользовательниц, удобство этого девайса заключается еще и в наличии длинного шнура (до 2 м). Выпрямитель максимально нагревается до 200 градусов, но создает стойкое разглаживание. Всего у модели 8 режимов работы и опция ионизации.
Отличный аналог утюжкам с керамическими пластинами — прибор от Ремингтон.
Плюсы:
длинный шнур;
стильный дизайн;
опция ионизации;
8 уровней нагрева.
Минусы:
высокая стоимость.
Отзывы
Светлана: «Отличный прибор, хорошо фиксирует прядь — получаются качественные локоны, и хорошо выпрямляет с первого раза».
Лучший утюжок для волос с турмалиновым покрытием
Среди покупателей и специалистов едва ли найдется тот, кто решит купить утюжок с титановым покрытием. Многие отдают предпочтение более бережному и безопасному для волос турмалиновому решению. Но какой вариант из этой категории стоит выбрать?
REDMOND RCI-2320
Страна: Россия
Бренд: Redmond
Цена: 1575 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Хороший и недорогой выпрямитель для волос. Удобен в эксплуатации. Модель привлекательна внешне — отличается стильным и современным дизайном. Устройство от популярной российской фирмы не оснащено резиновыми вставками, но хорошо и надежно лежит в руке. Прибор не выскальзывает, поэтому обжечься нельзя.
Среди прочих особенностей выделяется компактность девайса, поэтому его всегда можно взять с собой в путешествие. Много места он не займет. При этом аппарат очень легкий — всего 300 гр. Устройство дополняется шнуром на 2 м и 4 температурными режимами.
Плюсы:
компактность;
легкость;
защита от перегрева;
удобство в работе;
безопасность.
Минусы:
неповоротливый шнур.
Отзывы
Марина: «Быстро нагревается, отлично выпрямляет, в комплекте идет сумка чехол».
Ольга: «Волосы не портит. Можно накрутить кудри и сбрызнуть солевым спреем. Получается укладка в стиле «подружка серфера». Иногда выпрямляю волосы до идеального состояния. Времени на манипуляции уходит минимум, поэтому каждый день на работу иду с укладкой».
Лучший профессиональный утюжок для волос
Для кератина и ботокса волос не подходит стандартная модель. Тут требуется профессиональный аппарат. Но какое из множества решений считается самым безопасным и качественным?
BaByliss ST395E
Страна: Франция
Бренд: BaByliss
Цена: 4234 рубля
Рейтинг: 4,5
Описание
Мощный профессиональный прибор, который подходит для кератинового выпрямления в салоне и дома. Создан для тех, кто ждет максимально бережного отношения к своим волосам. Девайс оснащен уникальной технологией i-Tempеrature Technology, которая обеспечивает максимально быстрый нагрев.
Прибор нагревается до 230 градусов, что позволяет всего одним движением распрямлять пряди и надолго сохранять полученный эффект. Всего устройство имеет 5 режимов с цветовой индикацией, каждый из которых предназначается для определенного типа локонов.
Утюжок можно использовать для разглаживания сухих и влажных волос любой длины и структуры.
Плюсы:
качественное керамическое покрытие Nano Titanium Ceramic;
паровой эффект;
опция ионизации;
5 режимов.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Катя: «Очень хотелось попробовать хваленую ионизацию. Раньше не слышала, что утюги тоже такие бывают. В общем, волосы блестят и меньше электризуются, по крайней мере в сравнении с моим прошлым выпрямителем».
Лучший выпрямитель-щетка для волос
Некоторые девушки предпочитают многофункциональные решения. Сколько опций должен совмещать в себе 1 прибор? Как минимум 2 — утюжка и расчески. А какая модель лучше всего в этом плане?
Galaxy GL4633
Страна: Россия
Бренд: Galaxy
Цена: 579 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Выпрямитель-щетка оснащен практичным керамическим покрытием и защитой от перегрева. Устройство работает просто, как стандартный фен. Электрическая расческа от российской фирмы хорошо выпрямляет и разглаживает волосы, не спутывая их.
Дешевый прибор оснащен керамическими пластинами, которые закрываются зубцами. Поэтому вероятность получения ожога во время самостоятельной укладки сведена к минимуму. По этой причине такой аппарат можно купить девочке-подростку. Щетка позволяет регулировать температуру нагрева, выбирая 1 из 4 режимов. Очень удобен длинный шнур, который способен вращаться на 360 градусов.
Плюсы:
низкая стоимость;
безопасность;
удобный шнур.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Алеся: «Керамическое покрытие, регулируется температура, есть дисплей, автоотключение, подвесная петля, шнур крутится на 360 градусов».
А какой выпрямитель для волос вам нравится больше всего? Если еще не решили, то о том, как выбрать хороший утюжок для волос, расскажет видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen