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Выбираем утюжок для волос: 5 лучших моделей 2019 года

Andre
Выбираем утюжок для волос: 5 лучших моделей 2019 года
Стильная прическа — ключевой элемент женского образа. Но многие девушки, которые от природы имеют вьющиеся или кудрявые волосы, часто стараются их распрямить. Ровные и гладкие локоны смотрятся более изысканно и утонченно. Но какой утюжок для волос самый лучший?

Рейтинг лучших утюжков для волос 2019 года

 Место

 Название

 Характеристика в рейтинге

 1.

 Polaris PHS 2405K

 Самое бюджетное решение с керамическим покрытием. Эффект гофре

 2.

 Rowenta SF 7510

 Качественный керамический прибор с с ионизацией

 3.

 REDMOND RCI-2320

 Самый компактный девайс с турмалиновым покрытием

 4.

 BaByliss ST395E

 Самый безопасный профессиональный вариант

 5.

 Galaxy GL4633

 Лучший выпрямитель-щетка в соотношении цены и качеств

Лучшие утюжки с керамическим покрытием

Наибольшую популярность снискали версии с керамическим покрытием, которые оказывают минимальное негативное воздействие на структуру волос. Но какие модели из этой категории достойны, чтобы попасть в топ-5?

Polaris PHS 2405K

Страна: Россия

Бренд: Polaris

Цена: 1166 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Стильный и удобный в использовании прибор отлично ложится в руку. Специальное матовое покрытие позволяет не переживать о том, что во время разглаживания локонов устройство выпадет из ладони. Также на аппарате есть специальные резиновые вставки, которые обеспечивают защиту рук от нагрева девайса.

Еще одна удобная особенность этого бюджетного выпрямителя — вращающийся шнур, которые не мешает в работе. Недорогой утюжок нагревается максимум до 220 градусов. Всего прибор имеет 5 режимов работы. 

Модель позволяет разглаживать волосы, создавать эффект гофре, делать легкие локоны.

Плюсы:

невысокая стоимость;

удобный шнур;

5 режимов работы;

насадка для завивки в комплекте.

Минусы:

отсутствие ионизации.

Отзывы

Елена: «Со своей функцией справляются на 5. Нравится, что можно подкручивать».

Любовь: «Качественное керамическое покрытие, удобные плавающие пластины, очень быстрый нагрев, регулировка температуры, замок для фиксации щипцов в закрытом состоянии. Не нагревается пластик под рукой».

Rowenta SF 7510

Страна: Германия

Бренд: Rowenta

Цена: 4060 рублей

Рейтинг: 4

Описание

Модель с керамическими пластинами отличается изысканным женским дизайном. И хотя устройство выполнено в светлых оттенках, корпус практичный и не слишком маркий. Среди особенностей утюжка выделяется практичность. Устройство оснащено удобным дисплеем и клавишами управления, которые расположены по бокам и сверху. 

По отзывам пользовательниц, удобство этого девайса заключается еще и в наличии длинного шнура (до 2 м). Выпрямитель максимально нагревается до 200 градусов, но создает стойкое разглаживание. Всего у модели 8 режимов работы и опция ионизации.

Отличный аналог утюжкам с керамическими пластинами — прибор от Ремингтон.

Плюсы:

длинный шнур;

стильный дизайн;

опция ионизации;

8 уровней нагрева.

Минусы:

высокая стоимость.

Отзывы

Светлана: «Отличный прибор, хорошо фиксирует прядь — получаются качественные локоны, и хорошо выпрямляет с первого раза».

Лучший утюжок для волос с турмалиновым покрытием

Среди покупателей и специалистов едва ли найдется тот, кто решит купить утюжок с титановым покрытием. Многие отдают предпочтение более бережному и безопасному для волос турмалиновому решению. Но какой вариант из этой категории стоит выбрать?

REDMOND RCI-2320

Страна: Россия

Бренд: Redmond

Цена: 1575 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Хороший и недорогой выпрямитель для волос. Удобен в эксплуатации. Модель привлекательна внешне — отличается стильным и современным дизайном. Устройство от популярной российской фирмы не оснащено резиновыми вставками, но хорошо и надежно лежит в руке. Прибор не выскальзывает, поэтому обжечься нельзя.

Среди прочих особенностей выделяется компактность девайса, поэтому его всегда можно взять с собой в путешествие. Много места он не займет. При этом аппарат очень легкий — всего 300 гр. Устройство дополняется шнуром на 2 м и 4 температурными режимами.

Плюсы:

компактность;

легкость;

защита от перегрева;

удобство в работе;

безопасность.

Минусы:

неповоротливый шнур.

Отзывы

Марина: «Быстро нагревается, отлично выпрямляет, в комплекте идет сумка чехол».

Ольга: «Волосы не портит. Можно накрутить кудри и сбрызнуть солевым спреем. Получается укладка в стиле «подружка серфера». Иногда выпрямляю волосы до идеального состояния. Времени на манипуляции уходит минимум, поэтому каждый день на работу иду с укладкой».

Лучший профессиональный утюжок для волос

Для кератина и ботокса волос не подходит стандартная модель. Тут требуется профессиональный аппарат. Но какое из множества решений считается самым безопасным и качественным?

BaByliss ST395E

Страна: Франция

Бренд: BaByliss

Цена: 4234 рубля

Рейтинг: 4,5

Описание

Мощный профессиональный прибор, который подходит для кератинового выпрямления в салоне и дома. Создан для тех, кто ждет максимально бережного отношения к своим волосам. Девайс оснащен уникальной технологией i-Tempеrature Technology, которая обеспечивает максимально быстрый нагрев. 

Прибор нагревается до 230 градусов, что позволяет всего одним движением распрямлять пряди и надолго сохранять полученный эффект. Всего устройство имеет 5 режимов с цветовой индикацией, каждый из которых предназначается для определенного типа локонов.

Утюжок можно использовать для разглаживания сухих и влажных волос любой длины и структуры.

Плюсы:

качественное керамическое покрытие Nano Titanium Ceramic;

паровой эффект;

опция ионизации;

5 режимов.

Минусы:

не обнаружено.

Отзывы

Катя: «Очень хотелось попробовать хваленую ионизацию. Раньше не слышала, что утюги тоже такие бывают. В общем, волосы блестят и меньше электризуются, по крайней мере в сравнении с моим прошлым выпрямителем».

Лучший выпрямитель-щетка для волос

Некоторые девушки предпочитают многофункциональные решения. Сколько опций должен совмещать в себе 1 прибор? Как минимум 2 — утюжка и расчески. А какая модель лучше всего в этом плане?

Galaxy GL4633

Страна: Россия

Бренд: Galaxy

Цена: 579 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Выпрямитель-щетка оснащен практичным керамическим покрытием и защитой от перегрева. Устройство работает просто, как стандартный фен. Электрическая расческа от российской фирмы хорошо выпрямляет и разглаживает волосы, не спутывая их. 

Дешевый прибор оснащен керамическими пластинами, которые закрываются зубцами. Поэтому вероятность получения ожога во время самостоятельной укладки сведена к минимуму. По этой причине такой аппарат можно купить девочке-подростку. Щетка позволяет регулировать температуру нагрева, выбирая 1 из 4 режимов. Очень удобен длинный шнур, который способен вращаться на 360 градусов.

Плюсы:

низкая стоимость;

безопасность;

удобный шнур.

Минусы:

не обнаружено.

Отзывы

Алеся: «Керамическое покрытие, регулируется температура, есть дисплей, автоотключение, подвесная петля, шнур крутится на 360 градусов».

А какой выпрямитель для волос вам нравится больше всего? Если еще не решили, то о том, как выбрать хороший утюжок для волос, расскажет видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Техника
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