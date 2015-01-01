Чисто и безопасно: выбираем самую качественную зубную пасту
Состояние десен и зубов напрямую зависит от гигиены полости рта. Мало просто ежедневно чистить зубы и использовать нить либо ополаскиватели после еды. Важно грамотно выбрать зубную пасту. Качественный продукт поддерживает белоснежный оттенок эмали, защищает и укрепляет ее, препятствует образованию налета и камня, обеспечивает свежее дыхание. Сегодня в продаже очень много таких средств. Но какая зубная паста лучшая?
Рейтинг лучших зубных паст 2019 года
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Lacalut White
Лучший отбеливающий состав
2.
Silca Arctic White
Эффективная защита от кариеса. Хорошо освежает дыхание
3.
R.O.C.S.
Лучшее средство без фтора
4.
Remars Gel
Самый качественный состав для чувствительных зубов. Реминерализация
5.
Biorepair Sensitive Teeth Plus
Лучшая детская паста
Lacalut White
Страна: Германия
Бренд: Lacalut
Цена: 189 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Отбеливающая немецкая паста работает на основе окислителя, который разрушает пигмент. Как результат — желтый оттенок на эмали исчезает. Вернее, становится прозрачным.
Продуманная формула средства включает в себя бикарбонат натрия, перекись водорода и перекись мочевины. Поэтому паста отлично полирует и борется с бактериальным налетом. А содержащиеся в ней абразивные частицы не травмируют и не царапают поверхность эмали.
Lacalut White отличается профилактическим действием, эффективно защищая от гингивита и кариеса.
Плюсы:
отбеливающий эффект;
разумная стоимость;
профилактическое действие.
Минусы:
слегка кислый вкус.
Отзывы
Иван: «Отлично снимает камень».
Наталья: «Пользуюсь несколько лет этой пастой. В этой ценовой категории для меня самая лучшая. Для курильщиков и кофеманов эта зуб.паста- находка».
Silca Arctic White
Страна: Германия
Бренд: SilcaMed
Цена: 97 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Недорогое, но очень эффективное средство дешевле 100 рублей. Паста бережно и деликатно воздействует на эмаль. За счет включения в состав абразивно-полирующих частиц устраняется пигментный налет. Но эмаль остается целой и прочной, без царапин и прочих повреждений.
Бюджетное решение идеально подходит любителям кофе и сигарет. Однако основное предназначение зубной пасты Silca Arctic White — борьба с кариесом.
Если ищите качественный вариант при воспалении, кровоточивости, то обратите внимание на полезные корейские пасты, которые можно заказать на Айхерб.
Плюсы:
невысокая стоимость;
качественная борьба с кариесом;
деликатное восстановление естественного оттенка эмали.
Минусы:
нельзя непрерывно использовать более 6 месяцев.
Отзывы
Владимир: «Свежее дыхание на весь день, заметно действие отбеливания».
R.O.C.S.
Страна: Россия
Бренд: R.O.C.S.
Цена: 190 рублей
Рейтинг: 5
Описание
По мнению стоматологов, этот недорогой вариант российского производства — одна из лучших зубных паст без фтора. По качеству состав ничем не уступает средствам от зарубежных фирм.
В основе лежат соединения кальция и ксилита. Благодаря этим компонентам в полости рта происходит нейтрализация кислой среды. Как результат — кариесогенная микрофлора замедляется в росте и распространении.
У пасты есть отличный дешевый аналог — Лесной бальзам. Это лечебное решение, которое можно использовать при пародонтите и пародонтозе, высоко оценил Роспотребнадзор.
Плюсы:
доступная цена;
отличный эффект сразу после использования;
разнообразие решений;
качественный состав.
Минусы:
может вызывать повышенную чувствительность эмали.
Отзывы
Милана: «Укрепляет эмаль, снижает чувствительность зубов».
Татьяна: «Активный кальций имеет приятный необжигающий мятный вкус. Хорошо освежает дыхание. Паста снизила чувствительность зубов и, к моему удивлению, немного отбелила мне зубы».
Remars Gel
Страна: Россия
Бренд: Remars Gel
Цена: 850 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Реминерализирующая паста, эффективный и безопасный состав которой подтверждает Роскачество. Вариант идеален при повышенной чувствительности зубов. Двухкомпонентный комплекс с натуральным составом отлично полирует зубы и полностью устраняет кариес, когда тот находится в стадии пятна.
Продукт, который подходит для взрослых, подростков и детей, восстанавливает поврежденную эмаль. Состав идеален для укрепления зубов, но хорошо сказывается и на состоянии десен.
Плюсы:
органический состав;
высокая эффективность;
бережное воздействие;
приятный вкус.
Минусы:
высокая стоимость.
Отзывы
Евгения: «Зубки гладкие, просто замечательно. Сколько бы паст не пробовала — такого эффекта нет!»
Ева: «Самая лучшая зубная паста на рынке. Только в ней не содержится вредных элементов. Все остальное опасно для здоровья».
Biorepair Sensitive Teeth Plus
Страна: Италия
Бренд: Biorepair
Цена: 590 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Детская паста от итальянского производителя отличается эффективным антибактериальным действием. Она отлично справляется с налетом и предотвращает образование камней. Защищает детские зубки от кариеса.
В формуле продукта отсутствуют фтор, парабены, SLS и прочие опасные компоненты. Поэтому средство не оказывает негативного влияния на организм ребенка. Эффективно «пломбирует» микропоры, трещины и царапины, снижая чувствительность зубов. Подходит тем, кто носит брекеты.
Помимо полезных, есть и токсичные пасты. Наиболее вредная и опасная версия с ядреным вкусом — «Новый жемчуг».
Плюсы:
приятный вкус;
безопасная формула;
эффективное действие.
Минусы:
не самая бюджетная цена.
Отзывы
Михаил: «Быстродействие такого детского продукта ощутимо на +5».
А какую зубную пасту используете вы? Оставьте за нее свой голос!
Видео
О том, как грамотно выбирать такое средство для гигиены полости рта, смотрите в видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen