Чисто и безопасно: выбираем самую качественную зубную пасту

Состояние десен и зубов напрямую зависит от гигиены полости рта. Мало просто ежедневно чистить зубы и использовать нить либо ополаскиватели после еды. Важно грамотно выбрать зубную пасту. Качественный продукт поддерживает белоснежный оттенок эмали, защищает и укрепляет ее, препятствует образованию налета и камня, обеспечивает свежее дыхание. Сегодня в продаже очень много таких средств. Но какая зубная паста лучшая?Рейтинг лучших зубных паст 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Lacalut WhiteЛучший отбеливающий состав2.Silca Arctic WhiteЭффективная защита от кариеса. Хорошо освежает дыхание3.R.O.C.S.Лучшее средство без фтора4.Remars GelСамый качественный состав для чувствительных зубов. Реминерализация5.Biorepair Sensitive Teeth PlusЛучшая детская пастаLacalut WhiteСтрана: ГерманияБренд: LacalutЦена: 189 рублейРейтинг: 5ОписаниеОтбеливающая немецкая паста работает на основе окислителя, который разрушает пигмент. Как результат — желтый оттенок на эмали исчезает. Вернее, становится прозрачным.Продуманная формула средства включает в себя бикарбонат натрия, перекись водорода и перекись мочевины. Поэтому паста отлично полирует и борется с бактериальным налетом. А содержащиеся в ней абразивные частицы не травмируют и не царапают поверхность эмали.Lacalut White отличается профилактическим действием, эффективно защищая от гингивита и кариеса.Плюсы:отбеливающий эффект;разумная стоимость;профилактическое действие.Минусы:слегка кислый вкус.ОтзывыИван: «Отлично снимает камень».Наталья: «Пользуюсь несколько лет этой пастой. В этой ценовой категории для меня самая лучшая. Для курильщиков и кофеманов эта зуб.паста- находка».Silca Arctic WhiteСтрана: ГерманияБренд: SilcaMedЦена: 97 рублейРейтинг: 5ОписаниеНедорогое, но очень эффективное средство дешевле 100 рублей. Паста бережно и деликатно воздействует на эмаль. За счет включения в состав абразивно-полирующих частиц устраняется пигментный налет. Но эмаль остается целой и прочной, без царапин и прочих повреждений.Бюджетное решение идеально подходит любителям кофе и сигарет. Однако основное предназначение зубной пасты Silca Arctic White — борьба с кариесом.Если ищите качественный вариант при воспалении, кровоточивости, то обратите внимание на полезные корейские пасты, которые можно заказать на Айхерб.Плюсы:невысокая стоимость;качественная борьба с кариесом;деликатное восстановление естественного оттенка эмали.Минусы:нельзя непрерывно использовать более 6 месяцев.ОтзывыВладимир: «Свежее дыхание на весь день, заметно действие отбеливания».R.O.C.S.Страна: РоссияБренд: R.O.C.S.Цена: 190 рублейРейтинг: 5ОписаниеПо мнению стоматологов, этот недорогой вариант российского производства — одна из лучших зубных паст без фтора. По качеству состав ничем не уступает средствам от зарубежных фирм.В основе лежат соединения кальция и ксилита. Благодаря этим компонентам в полости рта происходит нейтрализация кислой среды. Как результат — кариесогенная микрофлора замедляется в росте и распространении.У пасты есть отличный дешевый аналог — Лесной бальзам. Это лечебное решение, которое можно использовать при пародонтите и пародонтозе, высоко оценил Роспотребнадзор.Плюсы:доступная цена;отличный эффект сразу после использования;разнообразие решений;качественный состав.Минусы:может вызывать повышенную чувствительность эмали.ОтзывыМилана: «Укрепляет эмаль, снижает чувствительность зубов».Татьяна: «Активный кальций имеет приятный необжигающий мятный вкус. Хорошо освежает дыхание. Паста снизила чувствительность зубов и, к моему удивлению, немного отбелила мне зубы».Remars GelСтрана: РоссияБренд: Remars GelЦена: 850 рублейРейтинг: 5ОписаниеРеминерализирующая паста, эффективный и безопасный состав которой подтверждает Роскачество. Вариант идеален при повышенной чувствительности зубов. Двухкомпонентный комплекс с натуральным составом отлично полирует зубы и полностью устраняет кариес, когда тот находится в стадии пятна.Продукт, который подходит для взрослых, подростков и детей, восстанавливает поврежденную эмаль. Состав идеален для укрепления зубов, но хорошо сказывается и на состоянии десен.Плюсы:органический состав;высокая эффективность;бережное воздействие;приятный вкус.Минусы:высокая стоимость.ОтзывыЕвгения: «Зубки гладкие, просто замечательно. Сколько бы паст не пробовала — такого эффекта нет!»Ева: «Самая лучшая зубная паста на рынке. Только в ней не содержится вредных элементов. Все остальное опасно для здоровья».Biorepair Sensitive Teeth PlusСтрана: ИталияБренд: BiorepairЦена: 590 рублейРейтинг: 5ОписаниеДетская паста от итальянского производителя отличается эффективным антибактериальным действием. Она отлично справляется с налетом и предотвращает образование камней. Защищает детские зубки от кариеса.В формуле продукта отсутствуют фтор, парабены, SLS и прочие опасные компоненты. Поэтому средство не оказывает негативного влияния на организм ребенка. Эффективно «пломбирует» микропоры, трещины и царапины, снижая чувствительность зубов. Подходит тем, кто носит брекеты.Помимо полезных, есть и токсичные пасты. Наиболее вредная и опасная версия с ядреным вкусом — «Новый жемчуг».Плюсы:приятный вкус;безопасная формула;эффективное действие.Минусы:не самая бюджетная цена.ОтзывыМихаил: «Быстродействие такого детского продукта ощутимо на +5».А какую зубную пасту используете вы? Оставьте за нее свой голос!ВидеоО том, как грамотно выбирать такое средство для гигиены полости рта, смотрите в видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen