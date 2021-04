Почему NASA использует в марсоходах обычные стяжки для проводов, а не что-то покруче?

Марсоход Curiosity стоит несколько миллиардов долларов, но защищен обыкновенными стяжками. Как вы думаете, почему?В 1960-е годы вести записи будучи в космосе было очень сложно, потому что обычные ручки не пишут в невесомости. Вы наверное уже слышали, что аэрокосмическое агентство NASA решило эту проблему, потратив миллионы долларов на создание специальной ручки AG-7, в то время как советские космонавты оказались умнее и использовали обычные карандаши. На самом деле это миф — карандаши нельзя было использовать из-за риска улетучивания крошечных частиц грифеля и последующей поломки электроники. Так что, впоследствии советские космонавты тоже пользовались американскими AG-7. Но речь не об этом: недавно пользователи Интернета увидели фотографию марсохода Curiosity, где кабели и трубки были перетянуты пластмассовыми стяжками, которые можно купить в любом хозяйственном магазине. Так что же это получается, в США придумали супер-эффективные ручки AG-7, но не смогли придумать лучшего способа закрепить важные элементы марсохода? Давайте разбираться.Стяжки на марсоходах Curiosity и PerseveranceМарсоход Curiosity был доставлен на Марс в далеком 2012 году, так что это довольно старый аппарат. Недавно в инстаграме научного издания ScienceAlert была опубликована фотография его изношенных колес, но некоторые пользователи посчитали изображение фальшивкой. А все потому, что одна из трубок марсохода была прикреплена к корпусу при помощи обыкновенных стяжек. Вот уж действительно — как агентство, которое руководит десятками космических миссий, пользуется настолько обыденными вещами? На самом деле, это настоящая фотография и агентство действительно пользуется пластмассовыми стяжками для крепления частей марсоходов. Но сделаны они из особенного материала.Вот о какой детали идет речьСтяжки для внеземного использования изготовлены из этилен-тетрафторэтилена (Tefzel ETFE). Этот материал разработан специально для использования в экстремальных условиях: высоких температурах, сильном ультрафиолетовом излучении и так далее. Именно благодаря нему стяжки смогли выдержать путь в 560 миллионов километров до Марса и падение при 1300 градусах Цельсия во время прохождения сквозь атмосферу планеты.Если кто забыл, марсоход Curiosity выглядит такСтяжки для использования в космических условиях можно отличить от обычных по голубоватому цвету. Но на фотографии с марсоходом Curiosity распознать цвет невозможно, потому что в результате многочисленных пылевых бурь пластик сильно загрязнился. Зато оттенок хорошо виден на фотографии марсохода Perseverance — на используемые в нем стяжки обратил внимание один из пользователей твиттера. Это действительно забавно, что один из самых навороченных космических аппаратов в истории человечества защищен пластиковыми стяжками. Ну а что поделать, если они действительно очень эффективны?Bleeding edge technology machine on another planet is saved by zip ties pic.twitter.com/G3rPdODjNe— Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) February 22, 2021Изобретения, которые изменили мирВообще, это странно, что пластмассовые стяжки сначала использовались на Земле и только потом стали частью космических аппаратов. Обычно все происходит наоборот — инженеры придумывают что-то для астронавтов и только потом этим начинают пользоваться обычные люди. Примеров очень много, так что давайте ограничимся несколькими.Многие важные для нас изобретения изначально были созданы для астронавтовВозможно, вы удивитесь, но стельки для спортивной обуви изначально предназначались для космических путешественников. Космические костюмы времен миссии «Аполлон» включали обувь с пружинящей подошвой. Это было сделано для того, чтобы при ходьбе ноги астронавтов слегка подпрыгивали — это облегчало им ходьбу. Технологию очень быстро переняли производители спортивной обуви, чтобы спортсмены могли улучшить свои показатели.Удобные кроссовки для спорта тоже придуманы благодаря астронавтамФильтры для воды тоже появились благодаря аэрокосмическому агентству NASA. Инженерам было очень важно придумать систему, которая может очистить воду от лишних примесей. А все потому, что на Международной космической станции нет водопровода. Астронавты вынуждены пить уже однажды выпитую воду — да, по сути, им приходится пить собственную мочу, только очень хорошо очищенную и обратно превращенную в воду.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Если вам интересно, как космические технологии изменили нашу повседневность, почитайте этот материал. В нем автор Hi-News.ru Владимир Кухзнецов подробно рассказал о том, как в ходе изучения космоса были изобретены первые в истории кардиостимуляторы, солнечные батареи и другие технологические блага, которыми мы сейчас пользуемся. Приятного чтения!

