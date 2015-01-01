Выбор лазерного эпилятора в зависимости от фототипа кожи
Методики современной косметологии основываются на последних достижениях науки и техники. Одну из главных ролей играет лазер. С его помощью удаляют нежелательные волосы на теле, избавляются от пигментных пятен и акне. Процедура лазерной шлифовки дает омолаживающий эффект и борется с рубцами.
Очень популярной в последнее время стала лазерная эпиляция. При этом используют 2 типа лазеров: александритовый и диодный. Установку выбирают в зависимости от фототипа, т.е. цвета волос и кожи. Это важный момент, т.к. правильность выбора влияет на безопасность процедуры и ее эффективность.
Фототипы кожи человека
Характеристика фототипов кожи была разработана американским дерматологом Т.Фитцпатриком на основе степени ее чувствительности к лучам ультрафиолета. Деление включает следующие типы:
- скандинавский (тип I), отличительными чертами которого являются светлые или рыжие волосы, тонкая кожа, нередко покрытая множеством веснушек, светлые глаза. Люди, имеющие такие признаки, сгорают на солнце за несколько минут, не получая равномерного загара;
- светлокожий европейский (тип II). Этот тип внешне похож на скандинавский. Веснушки встречаются реже. Добиться естественного загара получится лишь при регулярном непродолжительном пребывании на солнце;
- среднеевропейский (тип III). Кожа имеет цвет слоновой кости, волосы – вплоть до каштановых, глаза зеленые или светло-карие. Чувствительность к ультрафиолету не столь высока, но при длительном воздействии возможны ожоги;
- средиземноморский (тип IV), характеризующийся кожей оливкового или персикового цветов, хорошо переносящих солнце. Глаза и волосы темных насыщенных оттенков;
- азиатский (тип V), к которому относятся люди с темно-желтой или желто-коричневой кожей и темными волосами. Серьезной опасности ультрафиолет не несет;
- африканский (тип VI). Темные, практически черные глаза, волосы и кожа, имеющие мощную природную защиту от ультрафиолета.
Фототипы кожи и лазерная эпиляция
Аппараты для эпиляции на основе лазера вырабатывают схожий с ультрафиолетовым излучением пучок света, который поглощается волосом. Чем темнее волос, тем проще ему уловить лазерный луч и пропустить к фолликулу.
Спектр действия диодных лазеров таков, что воздействию подвергается лишь меланин волоса. Поэтому их можно использовать для людей всех фототипов. Примером хорошего диодного лазера является аппарат KIERS KES 144.
Александритовые лазеры подходят лишь людям I-III фототипов. У более темных типов световой поток улавливают не только волосы, но и кожа, что приводит к образованию ожогов.