Со страницей Лиама Пейна поиздевались хакеры

Участник One Direction стал очередной жертвой интернет-взломщиков. В его аккаунт в Фейсбуке влезли 4 декабря, после чего на странице Лиама остались снимки неприличного характера и ссылки на другие ресурсы. Причем, некоторые снимки касались коллег артиста. В частности, хакеры разместили у Пейна фейковые фотографии обнаженных Майли Сайрс и Кэти Перри, а также людей, совершающих половые контакты в рамках статьи «10 лучших поз, которые вы знаете».



Посты, которые шокировали тысячи дайрекшионистив, уже удалены оттуда. Представитель Лиама не дал комментарий по этому поводу.



Интернет-атака произошла всего через месяц после того, как сломали страницу его девушки - Шерил Коул. В ее аккаунте разместили серию странных сообщений и сатанинскими изображениями. Одной из картинок был перевернут крест с надписью «К черту Лиама Пейна».