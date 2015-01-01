в закладки
WomenDraiv.ru
Новости
78
0
Нравится1

Со страницей Лиама Пейна поиздевались хакеры

milaia

Лиам Пейн

    Участник One Direction стал очередной жертвой интернет-взломщиков. В его аккаунт в Фейсбуке влезли 4 декабря, после чего на странице Лиама остались снимки неприличного характера и ссылки на другие ресурсы. Причем, некоторые снимки касались коллег артиста. В частности, хакеры разместили у Пейна фейковые фотографии обнаженных Майли Сайрс и Кэти Перри, а также людей, совершающих половые контакты в рамках статьи «10 лучших поз, которые вы знаете».

Посты, которые шокировали тысячи дайрекшионистив, уже удалены оттуда. Представитель Лиама не дал комментарий по этому поводу.

Интернет-атака произошла всего через месяц после того, как сломали страницу его девушки - Шерил Коул. В ее аккаунте разместили серию странных сообщений и сатанинскими изображениями. Одной из картинок был перевернут крест с надписью «К черту Лиама Пейна».

Теги:Лиам Пейн, Шерил Коул, Майли Сайрс и Кэти Перри
Похожие новости:
Кэти Перри - самая популярная персона в твиттере

Кэти Перри - самая популярная персона в твиттере

Новости
Тейлор Свифт: «Ничего у вас нет»

Тейлор Свифт: «Ничего у вас нет»

Новости
Шерил Коул готовит танцевальный клип

Шерил Коул готовит танцевальный клип

Новости
Шерил Коул обещает сюрпризы в августе и ноябре

Шерил Коул обещает сюрпризы в августе и ноябре

Новости
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Впишите недостающие буквы - м*ки*ж ли*а