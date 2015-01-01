5 средств от темных кругов вокруг глаз

Вы устали видеть темные круги под глазами? Без сомнения, ведь они очень раздражают и выглядят некрасиво.



Вот почему сегодня мы хотим поделиться некоторыми средствами от темных кругов, которые просты в применении и совсем недорогие.



Эти домашние средства помогут уменьшить темные круги под глазами, но они не полностью устранят их. Если у вас проблемы со здоровьем, важно проконсультироваться с врачом.



Они часто являются результатом наследственных условий, но могут быть и другие причины, такие как чрезмерное курение, недостаток сна, чрезмерное потребление алкоголя, загрязнение окружающей среды, а также аллергии.



Самые распространенные причины темных кругов под глазами



Прежде чем говорить о методах лечения темных кругов, важно знать, что вызывает их появление. Таким образом, вы будете осведомлены о привычках, которые необходимо изменить, чтобы выглядеть красивыми.

истончение кожи



Кожа под глазами тонкая и нежная. С возрастом кожа и жировой слой под глазами становятся слабее, в результате чего кровеносные сосуды становятся заметнее.



Воздействие солнца может ухудшить ситуацию, поэтому кожа портится.



аллергии

Темные круги могут быть результатом аллергии на определенные вещества в воздухе, например пыль и шерсть домашних животных или на постоянное трение глаз.



Пищевые аллергии или чувствительность могут также способствовать появлению темных кругов.



Генетика

Иногда наличие темных кругов под глазами является лишь вопросом наследственности. Они обычно заметны у людей со светлой кожей или глубоко посаженными глазами.



задержка жидкости

Кровеносные сосуды под глазами, как правило, расширяются и наполняются кровью, что может привести к образованию темных кругов.



Чрезмерное потребление соли и курение являются распространенными причинами задержки жидкости . Есть также некоторые лекарственные препараты, которые могут ее вызвать.



недостаток сна

Это может сделать вашу кожу бледнее на вид. Кровеносные сосуды становятся более заметными под кожей.



Средства от темных кругов



Хотя существует множество домашних средств, которые могут временно уменьшить темные круги, эти являются наиболее эффективными.



1. Огурцы



Это один из лучших средств от темных кругов благодаря их вяжущим свойствам. Огурец освещает цвет кожи, увеличивает приток крови к участку, а также уменьшает мешки.



Что делать?

Разрежьте огурец на толстые ломтики и оставьте смягчаться в холодильнике.

Поместите свежую ломтик огурца над каждым глазом на 10-15 минут.

Затем смойте теплой водой.



Вы также можете натереть небольшой огурец.



Выдавите сок и охладите его в течение нескольких минут.

Смочите ватный диск в холодной жидкости и промокните под глазами.

Оставьте впитаться в кожу в течение 15 минут и смойте теплой водой.



Другой способ лечения темных кругов: смешайте огуречный и лимонный сок в равных количествах.



Затем нанесите на кожу вокруг глаз, используя ватный диск.

Оставьте на 15 минут и смойте теплой водой.



2. Пакетики зеленого чаю



Зеленый чай богат антиоксидантами. Пакетики зеленого чая могут помочь осветлить темные круги, одновременно уменьшая воспаление и отек.



Что делать?

Начните с заваривания двух пакетиков зеленого чая в 1,5 стакане воды в течение 10 минут.

Когда время пройдет, выньте пакетики и положите в холодильник на полчаса.

Затем положите холодные пакетики чая на глаза примерно на 15 минут.

Вы можете повторять эту процедуру дважды в день.



3. Молоко



Молоко содержит молочную кислоту, которая помогает смягчить и увлажнить кожу под глазами.



Кроме этого, в его составе есть белки, ферменты, аминокислоты и антиоксиданты, которые очень полезны для укрепления дермы и восстановления поврежденной кожи.



Холодные компрессы с молоком является одним из лучших средств от темных кругов и для уменьшения припухлости под глазами.



Что делать?

Вам нужно замочить ватные диски в холодном молоке (из холодильника).

Поместите ватные диски под глазами и оставьте их там, пока они не станут теплыми.

Вы можете повторять это лечение 3-4 раза в день.



4. Помидор



Это один из самых эффективных средств от этой проблемы. Он содержит антиоксиданты, которые помогают осветлить темные круги.



Что делать?

Натрите средний помидор в пасту.

Добавьте половину столовой ложки лимонного сока и две столовые ложки муки.

Смешайте все ингредиенты, пока не получите однородную смесь.

Когда будете готовы, нанесите на темные круги и оставьте на 15 минут, затем смойте теплой водой.



5. Кокосовое масло



Оно помогает увлажнить нежную, тонкую кожу под глазами, а также уменьшает темные круги.



Кокосовое масло легко впитывается через кожу.



Что делать?

Нанесите небольшое количество на кожу вокруг глаз и сделайте легкий массаж с помощью круговых движений.

Оставьте на ночь и смойте теплой водой утром.



Эти простые средства от темных кругов помогут осветлить ужасные темные пятна.

Ваши глаза будут моложе.

Попробуйте сегодня!