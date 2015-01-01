Бейонсе стала лидером среди номинантов на Грэмми

И речь идет не только о церемонии награждения 2017 года. Исполнительница «Halo» попала в историю шоу как женщина, которую номинировали больше раз. В ее коллекции уже есть двадцать статуэток от «Грмми», которые она заработала на протяжении карьеры. Теперь на ее широкую полку могут попасть еще девять отличий. Когда произойдет это, можно будет узнать 17 февраля, когда состоится уже 59-я церемония награждения.



Среди категорий, к которым попала Бейонсе, является «Альбом года» (выдвигают ее аудиовизуальную пластинку «Lemonade»). В этой номинации также находятся Адель со студийником «25», Джастин Бибер с «Purpose», Дрейк из «Views» и Стергилл Симпсон с «A Sailor's Guide to Earth».



Жену Джея Зи также вспомнили в категориях поп, аренби- и рэп-музыки, сообщает «Associated Press», а также «Запись года», «Песня года», «Лучший рок-выступление», «Лучший поп-соло-выступление» и другие.



Вслед за Бэй оказались Дрейк, Рианна и Канье Уэст. Все они попали в восьми номинаций. Адель вписали в пяти категорий.