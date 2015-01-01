Шторы для экостиля в интерьере

Какие шторы подойдут для экостиля и как правильно их подобрать? Об этом читайте в нашей статье.



В экостиле предпочтительно использовать натуральные материалы: лен, хлопок и др.



Шторы для экостиля должны быть:



Натуральными. Подойдут ситец, лен, холст, циновка, хлопок, бамбук.

Неяркими. Хорошо смотрятся неокрашенные грубые ткани, напоминающие холст, рогожу, мешковину. Самые популярные цвета: зеленый, песочный, оливковый, синий.

Простого кроя. Никаких рюшек, ламбрекенов, двойных слоев и тесьмы по краям. Экошторы – это ровное полотно. Идеальная длина – до пола.

С ненавязчивым рисунком. Если однотонный материал не подходит под интерьер, можно выбрать шторы с растительным орнаментом.



Шторы должны гармонировать с интерьером

Подбор штор в каждую комнату



Гостиная. Шторы насыщенного природного цвета могут стать акцентом в интерьере. Также можно поэкспериментировать с материалами и выбрать, например, жалюзи из соломки или бамбука.

Спальня. В этой комнате могут быть простые гардины прямого кроя или римские шторы. Предпочтительны светлые цвета, например, песочный, бежевый и другие.

Детская. Можно отступить от требований экостиля относительно яркости цвета. Если ребенок хочет, то шторы можно сделать любого понравившегося оттенка.

Кухня. Выбор штор зависит от общего дизайна. Для одних кухонь идеально подойдут жалюзи из натуральных материалов, для других, - например, легкие струящиеся ткани.



Гардины из натуральных материалов в интерьере кухни

Оригинальные материалы для экоштор



Дизайнеры изготавливают модели не только из привычных натуральных тканей, например, хлопка или льна. Дизайнерская мысль пошла гораздо дальше! Для оригинального оформления кухни в экостиле можно выбрать:



Шторы из бумаги. Да, вы все правильно поняли, из плотной бумаги! В качестве плюсов дизайнеры отмечают тот факт, что для штор не нужны карнизы. Их можно клеить прямо к окнам (по верхнему краю штор идет клейкая полоска). К тому же их длину легко регулировать ножницами.

Жалюзи из бамбука. Чтобы сохранить статус полностью экологичных изделий, отдельные пластинки соединяют шерстяной нитью.



Тем не менее это не значит, что создать оригинальный интерьер можно только с помощью штор из нетривиальных материалов. В интернет-магазине PASIONARIA представлен широкий выбор гардин различного фасона. Также наше интернет-ателье принимает заказы на пошив штор по вашим эскизам.