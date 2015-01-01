5 безопасных способов завить волосы

Сегодня существует множество способов стайлинга волос от окрашивания до выпрямления. Нынешнее разнообразие поражает. Стилисты разработали несколько новых интересных техник и средств. Все это дает вашим волосам необходимо питание, увеличивает длину и объем.



Прямые волосы до сих пор в моде, но многие люди пытаются попробовать характер с волнистыми и вьющимися локонами.



Эти стили оказывают свежего и привлекательного внешнего вида, а также подчеркивают черты лица.



Однако некоторые методы завивки слишком агрессивны. Даже если вы не замечаете этого сначала, со временем эти процедуры могут привести к необратимым повреждениям.



К счастью, есть много альтернатив, которые вы даже можете попробовать в домашних условиях, чтобы хорошо завить волосы и не повредить завитки.



В этой статье мы хотим рассказать вам о 5 лучших способов изменить свою внешность, не повреждая волосы.



1. Средство из кожуры ананаса

Ферменты в составе ананасов полезные для образования густых кудрей без таких проблем, как сухость.



Его активные ингредиенты стимулируют естественный рост волос. Он также придает блеск и силу. Вот как его использовать:



Что нужно:

шкурка ананаса

1 литр воды

1 бутылка с распылителем



Что делать:

Положите кожуру ананаса в кастрюлю с водой. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения.

Когда вода вскипит, уменьшите огонь. Варите еще пять минут.

Дайте воде остыть, пока не достигнет комнатной температуры. Вылейте воду в бутылку с распылителем.

Сполосните волосы, как обычно. Пока оно еще влажное, распылите средство. Начните с корней и доберитесь кончиков.

Повторяйте это ежедневно или, как минимум, четыре раза в неделю.



2. Средство с перцем и яйцами

Это средство не образует завитков, но есть хорошим дополнением, чтобы получить упругие, увлажненные и послушные локоны.



Примените его, прежде чем использовать щипцы для завивки или любой другой способ.



Что нужно:

1 яйцо

1/2 чайной ложки перца

1 столовая ложка (15 г) кокосового масла



Что делать:

Взбейте яйцо и поместите в блендер вместе с перцем и кокосовым маслом.

Смешайте до получения густой однородной пасты.

Слегка увлажните волосы и нанесите пасту из середины до кончиков.

Рекомендуем использовать щетку, чтобы равномерно нанести пасту.

Оставьте на 20-30 минут.

Повторяйте каждый раз, когда захотите большие, здоровые на вид завитки.



3. Средство с лимоном и пивом

Для этой процедуры вам понадобятся пиво и лимон. Они обеспечивают увлажняющее восстановление. Это идеально подходит для борьбы с потерей объема и появлением перхоти.



Эти ингредиенты увеличивают текстуру волос. Они также позволяют надолго получить упругие локоны.



Однако это средство может иметь неприятный запах, поэтому его необходимо хорошо промыть после применения.



Что нужно:

1 литр воды

1 бутылка пива

1 сочный лимон

1 бутылка с распылителем



Что делать:

Налейте воду в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Когда начнет кипеть, добавьте пиво и сок лимона.

Оставьте на огне еще на две минуты. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.

Когда вода остынет, поместите жидкость в пульверизатор.

Затем нанесите на все волосы.

Оставьте на 20-30 минут, а затем смойте.

Не подвергайте голову воздействия прямых солнечных лучей после нанесения.

Это средство нужно использовать два или три раза в неделю.



4. Традиционные бигуди

Бигуди - это современный естественный способ, чтобы получить красивые, четко очерченные завитки.



Это метод, который можно применять на сухие или влажные волосы, и вы можете даже выбрать размер кудрей, которые хотите получить.



Что нужно:

традиционные бигуди

лак для волос



Что делать:

Разделите волосы на несколько прядей. Накрутите каждую прядь на бигуди.

Зафиксируйте лаком для волос.

Оставьте в течение по крайней мере 3:00.

Если вы хотите более прочные кудри, оставьте всю ночь.



5. Кучер из футболки

Старую футболку можно превратить в один из ваших новых лучших друзей. Она может дать вам упругие и волнистые завитки.



Что нужно:

лосьон для волос или спрей



Что делать:

Разрежьте футболку на полоски. Затем используйте эти полоски, чтобы завязать волосы.

Зафиксируйте лаком для волос или нанесите лосьон.

Вы даже можете закрепить ленты шпильками.

Оставьте на 3:00.



Вы готовы поменять свой облик, не повреждая волосы?



Попробуйте один из этих методов. Вы можете освежить внешний вид завитков без вредных химических веществ.