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5 безопасных способов завить волосы

milaia

Сегодня существует множество способов стайлинга волос от окрашивания до выпрямления. Нынешнее разнообразие поражает. Стилисты разработали несколько новых интересных техник и средств. Все это дает вашим волосам необходимо питание, увеличивает длину и объем.

безопасная завивка волос


Прямые волосы до сих пор в моде, но многие люди пытаются попробовать характер с волнистыми и вьющимися локонами.

Эти стили оказывают свежего и привлекательного внешнего вида, а также подчеркивают черты лица.

Однако некоторые методы завивки слишком агрессивны. Даже если вы не замечаете этого сначала, со временем эти процедуры могут привести к необратимым повреждениям.

К счастью, есть много альтернатив, которые вы даже можете попробовать в домашних условиях, чтобы хорошо завить волосы и не повредить завитки.

В этой статье мы хотим рассказать вам о 5 лучших способов изменить свою внешность, не повреждая волосы.

ананас средство для волос


1. Средство из кожуры ананаса
Ферменты в составе ананасов полезные для образования густых кудрей без таких проблем, как сухость.

Его активные ингредиенты стимулируют естественный рост волос. Он также придает блеск и силу. Вот как его использовать:

Что нужно:
    шкурка ананаса
    1 литр воды
    1 бутылка с распылителем

Что делать:
    Положите кожуру ананаса в кастрюлю с водой. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения.
    Когда вода вскипит, уменьшите огонь. Варите еще пять минут.
    Дайте воде остыть, пока не достигнет комнатной температуры. Вылейте воду в бутылку с распылителем.
    Сполосните волосы, как обычно. Пока оно еще влажное, распылите средство. Начните с корней и доберитесь кончиков.
    Повторяйте это ежедневно или, как минимум, четыре раза в неделю.

2. Средство с перцем и яйцами
Это средство не образует завитков, но есть хорошим дополнением, чтобы получить упругие, увлажненные и послушные локоны.

Примените его, прежде чем использовать щипцы для завивки или любой другой способ.

Что нужно:
    1 яйцо
    1/2 чайной ложки перца
    1 столовая ложка (15 г) кокосового масла

Что делать:
    Взбейте яйцо и поместите в блендер вместе с перцем и кокосовым маслом.
    Смешайте до получения густой однородной пасты.
    Слегка увлажните волосы и нанесите пасту из середины до кончиков.
    Рекомендуем использовать щетку, чтобы равномерно нанести пасту.
    Оставьте на 20-30 минут.
    Повторяйте каждый раз, когда захотите большие, здоровые на вид завитки.

быстрый рост волос


3. Средство с лимоном и пивом
Для этой процедуры вам понадобятся пиво и лимон. Они обеспечивают увлажняющее восстановление. Это идеально подходит для борьбы с потерей объема и появлением перхоти.

Эти ингредиенты увеличивают текстуру волос. Они также позволяют надолго получить упругие локоны.

Однако это средство может иметь неприятный запах, поэтому его необходимо хорошо промыть после применения.

Что нужно:
    1 литр воды
    1 бутылка пива
    1 сочный лимон
    1 бутылка с распылителем

Что делать:
    Налейте воду в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Когда начнет кипеть, добавьте пиво и сок лимона.
    Оставьте на огне еще на две минуты. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
    Когда вода остынет, поместите жидкость в пульверизатор.
    Затем нанесите на все волосы.
    Оставьте на 20-30 минут, а затем смойте.
    Не подвергайте голову воздействия прямых солнечных лучей после нанесения.
    Это средство нужно использовать два или три раза в неделю.

бигуди для волос


4. Традиционные бигуди
Бигуди - это современный естественный способ, чтобы получить красивые, четко очерченные завитки.

Это метод, который можно применять на сухие или влажные волосы, и вы можете даже выбрать размер кудрей, которые хотите получить.

Что нужно:
    традиционные бигуди
    лак для волос

Что делать:
    Разделите волосы на несколько прядей. Накрутите каждую прядь на бигуди.
    Зафиксируйте лаком для волос.
    Оставьте в течение по крайней мере 3:00.
    Если вы хотите более прочные кудри, оставьте всю ночь.

5. Кучер из футболки
Старую футболку можно превратить в один из ваших новых лучших друзей. Она может дать вам упругие и волнистые завитки.

Что нужно:
    лосьон для волос или спрей

Что делать:
    Разрежьте футболку на полоски. Затем используйте эти полоски, чтобы завязать волосы.
    Зафиксируйте лаком для волос или нанесите лосьон.
    Вы даже можете закрепить ленты шпильками.
    Оставьте на 3:00.

Вы готовы поменять свой облик, не повреждая волосы?

Попробуйте один из этих методов. Вы можете освежить внешний вид завитков без вредных химических веществ.

Теги:завить волосы, волосы, маска
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