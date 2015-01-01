5 безопасных способов завить волосы
Сегодня существует множество способов стайлинга волос от окрашивания до выпрямления. Нынешнее разнообразие поражает. Стилисты разработали несколько новых интересных техник и средств. Все это дает вашим волосам необходимо питание, увеличивает длину и объем.
Прямые волосы до сих пор в моде, но многие люди пытаются попробовать характер с волнистыми и вьющимися локонами.
Эти стили оказывают свежего и привлекательного внешнего вида, а также подчеркивают черты лица.
Однако некоторые методы завивки слишком агрессивны. Даже если вы не замечаете этого сначала, со временем эти процедуры могут привести к необратимым повреждениям.
К счастью, есть много альтернатив, которые вы даже можете попробовать в домашних условиях, чтобы хорошо завить волосы и не повредить завитки.
В этой статье мы хотим рассказать вам о 5 лучших способов изменить свою внешность, не повреждая волосы.
1. Средство из кожуры ананаса
Ферменты в составе ананасов полезные для образования густых кудрей без таких проблем, как сухость.
Его активные ингредиенты стимулируют естественный рост волос. Он также придает блеск и силу. Вот как его использовать:
Что нужно:
шкурка ананаса
1 литр воды
1 бутылка с распылителем
Что делать:
Положите кожуру ананаса в кастрюлю с водой. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения.
Когда вода вскипит, уменьшите огонь. Варите еще пять минут.
Дайте воде остыть, пока не достигнет комнатной температуры. Вылейте воду в бутылку с распылителем.
Сполосните волосы, как обычно. Пока оно еще влажное, распылите средство. Начните с корней и доберитесь кончиков.
Повторяйте это ежедневно или, как минимум, четыре раза в неделю.
2. Средство с перцем и яйцами
Это средство не образует завитков, но есть хорошим дополнением, чтобы получить упругие, увлажненные и послушные локоны.
Примените его, прежде чем использовать щипцы для завивки или любой другой способ.
Что нужно:
1 яйцо
1/2 чайной ложки перца
1 столовая ложка (15 г) кокосового масла
Что делать:
Взбейте яйцо и поместите в блендер вместе с перцем и кокосовым маслом.
Смешайте до получения густой однородной пасты.
Слегка увлажните волосы и нанесите пасту из середины до кончиков.
Рекомендуем использовать щетку, чтобы равномерно нанести пасту.
Оставьте на 20-30 минут.
Повторяйте каждый раз, когда захотите большие, здоровые на вид завитки.
3. Средство с лимоном и пивом
Для этой процедуры вам понадобятся пиво и лимон. Они обеспечивают увлажняющее восстановление. Это идеально подходит для борьбы с потерей объема и появлением перхоти.
Эти ингредиенты увеличивают текстуру волос. Они также позволяют надолго получить упругие локоны.
Однако это средство может иметь неприятный запах, поэтому его необходимо хорошо промыть после применения.
Что нужно:
1 литр воды
1 бутылка пива
1 сочный лимон
1 бутылка с распылителем
Что делать:
Налейте воду в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Когда начнет кипеть, добавьте пиво и сок лимона.
Оставьте на огне еще на две минуты. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
Когда вода остынет, поместите жидкость в пульверизатор.
Затем нанесите на все волосы.
Оставьте на 20-30 минут, а затем смойте.
Не подвергайте голову воздействия прямых солнечных лучей после нанесения.
Это средство нужно использовать два или три раза в неделю.
4. Традиционные бигуди
Бигуди - это современный естественный способ, чтобы получить красивые, четко очерченные завитки.
Это метод, который можно применять на сухие или влажные волосы, и вы можете даже выбрать размер кудрей, которые хотите получить.
Что нужно:
традиционные бигуди
лак для волос
Что делать:
Разделите волосы на несколько прядей. Накрутите каждую прядь на бигуди.
Зафиксируйте лаком для волос.
Оставьте в течение по крайней мере 3:00.
Если вы хотите более прочные кудри, оставьте всю ночь.
5. Кучер из футболки
Старую футболку можно превратить в один из ваших новых лучших друзей. Она может дать вам упругие и волнистые завитки.
Что нужно:
лосьон для волос или спрей
Что делать:
Разрежьте футболку на полоски. Затем используйте эти полоски, чтобы завязать волосы.
Зафиксируйте лаком для волос или нанесите лосьон.
Вы даже можете закрепить ленты шпильками.
Оставьте на 3:00.
Вы готовы поменять свой облик, не повреждая волосы?
Попробуйте один из этих методов. Вы можете освежить внешний вид завитков без вредных химических веществ.