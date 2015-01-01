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Камила Кабелл поделилась планами относительно альбома

Anita

Камила Кабелл пишет сольник

    После внезапного ухода из коллектива Fifth Harmony кубинско-американская исполнительница успела поработать над некоторыми треками с Pitbullьем, J Balvinьом и Cashmere Cat . Сейчас она ушла в запись сольной пластинки.

«Надеюсь выдать первые несколько песен к лету, а затем, надеюсь, осенью представлю альбом», - отметила певица в комментарии для журнала «Fault».

Хотя ее взаимоотношения с одногруппницами, которые продолжили работу как квартет, закончились на грустной ноте, 20-летняя Камила сказала, что уважает коллег. Однако свой путь в музыке, отметила исполнительница, ей было необходимо:

«Думаю, самый страшный момент - это когда вы оставляете успешный проект, чтобы дать зеленый свет новой мечты, начать новый путь, полный самопознания и вопросов, на которые только сами можете дать ответ. И даже когда я чувствую благодарность за возможность быть частью своей бывшей группы, выражение себя как артистки стало необходимостью ».

Также Камила добавила: «Я всегда писала. И не только для себя. А все потому, что действительно хотела быть автором песен. Думаю, во время написаний я нашла свой голос артистки и лица, и каждый день я все больше открываю в себе это ».

Теги:Камила Кабелл, альбом
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