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Дети
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Веселые игрушки для малышей любого возраста

Elena

выбор игрушки

    Шитые текстильные игрушки для детей созданы для самых душевных и безопасных забав. В них почти нет пластиковых и резиновых деталей, они уютны как подушка и красивы как герои мультфильмов. Что же может предложить магазин мягких игрушек детям и их родителям?

    Типы продукции

    В зависимости от текущих интересов мальчишки и девчонки склоняются к тем или иным тематикам. Причем часто их выбор не зависит от пола – парни отлично играют с куклами и зверушками, а девчата с удовольствием гоняют плюшевые машинки или шутливо бьют друзей мягкими молоточками.

    Самые популярные товары:

        куклы, похожие на человека;
        герои мультиков и сказок;
        животные и птицы;
        насекомые и рыбы;
        фрукты и овощи, инструменты и транспорт, мячики и прочие предметы.

    Современные изделия на полках магазинов выглядят совсем не одинаково: их аксессуары, внешний облик и возможности (сгибание рук, поворот головы) сильно отличаются друг от друга. Одни персонажи выглядят очень просто и минималистично, другие смотрятся более натурально – почти как реальные звери и люди – за счет проработки деталей.

    При этом изготовители пользуются только экологически чистыми материалами и наполнителями, следят за гигиеничностью и безопасностью своих изделий. Большинство обивок легко стирается и сушится естественным способом.

мягкая игрушка для ребенка


    Типы взаимодействия

    Если с визуальной и тактильной составляющей всё понятно, остается разобраться с техническими особенностями игрушек. Производители сосредоточились на всех жизненно важных функциях изделий – их гибкости, маневренности, практичности и обратной связи.

    Перечень наиболее важных разработок:

        грелки (теплые, объемные);
        интерактивные (развлекательные);
        музыкальные (поющие);
        рукавички для кукольного театра;
        антистрессовые (яркие, с шипами и приятным наполнителем).

    Раньше деткам были доступны только пассивные спутники. Игрушка молчала и не шевелилась, и тогда малыш мог сам фантазировать и управлять ею. Но сейчас поставщики включают в ассортимент всё больше интерактивных моделей, которые дают долгожданный отклик – говорят с детками, поют, проигрывают музыку, плачут или смеются.

    Например, у известной компании Hasbro в серии Fur real friends щенок может лаять, ложиться и прыгать. Он также реагирует на ласку и взмах руки, а это очень важный обучающий момент. Таким образом, можно воспитать в ребенке такое качество как ответственность за питомца, приучить его к управлению собакой, к удовлетворению ее нужд. После подобных тренировок родители смогут спокойно завести настоящего пса или кота.

Теги:игрушки для малышей, игрушка
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