Веселые игрушки для малышей любого возраста

Шитые текстильные игрушки для детей созданы для самых душевных и безопасных забав. В них почти нет пластиковых и резиновых деталей, они уютны как подушка и красивы как герои мультфильмов. Что же может предложить магазин мягких игрушек детям и их родителям?



Типы продукции



В зависимости от текущих интересов мальчишки и девчонки склоняются к тем или иным тематикам. Причем часто их выбор не зависит от пола – парни отлично играют с куклами и зверушками, а девчата с удовольствием гоняют плюшевые машинки или шутливо бьют друзей мягкими молоточками.



Самые популярные товары:



куклы, похожие на человека;

герои мультиков и сказок;

животные и птицы;

насекомые и рыбы;

фрукты и овощи, инструменты и транспорт, мячики и прочие предметы.



Современные изделия на полках магазинов выглядят совсем не одинаково: их аксессуары, внешний облик и возможности (сгибание рук, поворот головы) сильно отличаются друг от друга. Одни персонажи выглядят очень просто и минималистично, другие смотрятся более натурально – почти как реальные звери и люди – за счет проработки деталей.



При этом изготовители пользуются только экологически чистыми материалами и наполнителями, следят за гигиеничностью и безопасностью своих изделий. Большинство обивок легко стирается и сушится естественным способом.



Типы взаимодействия



Если с визуальной и тактильной составляющей всё понятно, остается разобраться с техническими особенностями игрушек. Производители сосредоточились на всех жизненно важных функциях изделий – их гибкости, маневренности, практичности и обратной связи.



Перечень наиболее важных разработок:



грелки (теплые, объемные);

интерактивные (развлекательные);

музыкальные (поющие);

рукавички для кукольного театра;

антистрессовые (яркие, с шипами и приятным наполнителем).



Раньше деткам были доступны только пассивные спутники. Игрушка молчала и не шевелилась, и тогда малыш мог сам фантазировать и управлять ею. Но сейчас поставщики включают в ассортимент всё больше интерактивных моделей, которые дают долгожданный отклик – говорят с детками, поют, проигрывают музыку, плачут или смеются.



Например, у известной компании Hasbro в серии Fur real friends щенок может лаять, ложиться и прыгать. Он также реагирует на ласку и взмах руки, а это очень важный обучающий момент. Таким образом, можно воспитать в ребенке такое качество как ответственность за питомца, приучить его к управлению собакой, к удовлетворению ее нужд. После подобных тренировок родители смогут спокойно завести настоящего пса или кота.