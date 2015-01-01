5 распространенных мифов о человеческом теле

Наше отношение к органам тела было очень неоднозначным протяжении веков. Мы всегда стремимся красоты, но, несмотря на это, эта тема является социальным табу.



Кроме того, ранее медицина не была наукой для простых людей. Это облегчило распространение мифов о человеческом теле. Эти мифы глубоко погрузились в нашу культуру.



Теперь мы путаем ложь с правдой и многое должны узнать о том, как на самом деле работают наши тела.



Однако мы сделали большой шаг вперед. Теперь нам не только хочется выглядеть хорошо. Мы также стараемся, чтобы сохранить здоровье . Благодаря информационным технологиям мы имеем доступ к инновационным клинических отчетов.



В общем, мы ближе к пониманию работы организма, чем когда-либо прежде. Как результат, мы также ближе к ответам на вопросы, только нас что-то беспокоит. В конце концов, все, что нам нужно, - это доступ к Интернету.



Однако конечно, наши вопросы обычно является результатом неправильных представлений.



Популярные мифы настолько глубоко укоренившиеся, что мы не ставим их под сомнение. Однако знайте, что обнаружено, что некоторые из них являются ложными.



Сегодня посмотрим на 5 вредных мифов о вашем теле, которые пришло время развеять.



5 мифов о вашем теле, которые нужно забыть



1. Хороший шампунь устраняет секущиеся кончики

Большинство рекламных объявлений шампуней и кондиционеров начинается с этого: "У вас секущиеся кончик и?" Они хотят убедить вас, что использование средства решит проблему.



"Вы можете наконец иметь длинные волосы, и вам не придется ходить в парикмахерскую, чтобы восстановить здоровый вид волос!"



Вы можете и дальше использовать это средство снова и снова каждый день. На самом деле, вы даже можете поверить, что у вас в руках подходящее средство.



Однако это совершенно не так. Эти средства могут замедлить расщепление волос, но только кончики расщепятся, есть только один вариант: их подстричь.



2. Мы используем только 10% своего мозга

Это то, о чем мы часто говорим, когда видим Менталист. Эти маги используют телепатию. Они даже могут утверждать, что имеют власть изменить реальность силой мысли.



Они напоминают нам, что мы обычно используем лишь небольшой процент своего мозга .



Однако люди способны совершенствовать свои психические мышцы. В результате они могут читать мысли.



Это может быть обманом, но это не более чем еще один миф о вашем теле. Было доказано, что когда мы спим, кора головного мозга не прекращает работать. На самом деле мы все используем большой процент мозга.



3. Когда взрослеем, клетки прекращают воспроизводиться

Мы склонны думать, что старость наступает из-за того, что клетки не воспроизводятся. Это и является причиной появления морщин на коже и боли в костях.



Однако это вообще не является фактом. Ваши системы всегда работают. Они всегда вызывают изменения.



Такие изменения связаны с тем, что со временем клеточная активность меняется, но независимо от того, клетки и в дальнейшем воспроизводятся.



4. Зубы белые

Мы включаем телевизор и видим их: звезд, которые сияют безупречными, идеально белыми зубами.



Тогда мы смотрим на себя в зеркало. И понимаем, что наши зубы желтые. И это несмотря на то, что мы ежедневно их чистим.



Почему? Все просто. Это их естественный цвет.



Идеально белые зубы являются следствием отбеливания , которое может быть токсичным в долгосрочной перспективе.



5. Наш организм более уязвим к простуде, когда холодно

Возможно, именно этот миф больше привлечет ваше внимание. Действительно простуда и грипп более распространены зимой? Да, но это не потому, что наши тела ослабевают от холода.



Низкие температуры оставляют вирусы живыми и сильными гораздо дольше. Это означает, что они могут быстро размножаться и атаковать нашу иммунную систему.



Это сила вируса, которая увеличивается, а не наша уязвимость. Поэтому стоит употреблять витамин С, чтобы этого избежать. В конце концов, если вирусы сильные, иммунная система нуждается в дополнительной энергии, чтобы бороться с ними.



Эти мифы о теле мешают нам заботиться о себе, поэтому нам надо говорить о них, чтобы выяснить, что собственно является правдой.



Когда мы развеяли эти мифы, стали немного ближе к здоровому образу жизни. Вы можете рассчитывать на нас, если вы обеспокоены такими мифами. Мы с радостью предоставим вам ответы.