5 натуральных скрабов для кожи

Вам нужны натуральные скрабы для кожи? Пилинг кожи стал одной из важнейших косметических процедур. Сегодня уже никто не может обойтись без него.



Это комплексное лечение кожи. Кроме удаления мертвой кожи, он делает кожу гладкой и здоровой.



Ваша кожа омолаживается примерно каждые 28 дней, однако необходимо помочь этому процессу. Вы можете сделать это с помощью натуральных ингредиентов, которые глубоко очищают поры, чтобы удалить загрязнения.



Хорошо то, что не нужно тратить много денег на дорогие коммерческие средства, ведь есть естественные альтернативы с похожими характеристиками.



В этой статье мы хотим поговорить о лучших скрабы для кожи. Попробуйте их. Они вам непременно понравятся!



1. Скрабы для кожи с апельсиновой цедрой

Апельсиновые корки богатые антиоксидантами и натуральные масла. Они глубоко отслаивают и регулируют уровень рН кожи. Это помогает предотвратить возникновение недостатков.



Их регулярное использование очищает заблокированные поры. Кроме того, это также уменьшает появление пятен и прыщей.



ингредиенты

1 столовая ложка апельсиновой цедры

1 столовая ложка оливкового масла



приготовление

Натрите апельсиновую кожуру, пока не получите столовую ложку цедры. Затем смешайте ее с оливковым маслом.

После этого очистите лицо и нанесите скраб. Круговыми движениями избавьтесь от мертвых клеток кожи.

Оставьте подействовать на 10 минут, затем смойте.

Используйте до 2 раз в неделю.



2. Скрабы для кожи с кокосом и морской солью

Смешивания кокосового масла и морской соли образует прекрасный скраб для тела. После поглощения он способствует детоксикации кожи.



Его жирные кислоты не меняют естественную секрецию потовых желез, зато они помогают бороться с сухостью.



В свою очередь, морская соль дает коже необходимые минералы. Она также удаляет мертвую кожу.



ингредиенты

1 столовая ложка органического кокосового масла

1 чайная ложка морской соли



приготовление

Положите оба компонента в миску и смешайте их, пока не получите густую пасту.

Очистите участки, требующие пилинга, и дайте скраба подействовать 15 минут.

Затем смойте. Используйте эту процедуру один раз в неделю.



3. Скраб с молоком и овсом

Этот домашний скраб с молоком - хороший вариант для людей, которые имеют жирную кожу.



Оба ингредиенты регулируют уровень рН кожи, поэтому этот скраб помогает минимизировать секрецию масел.



Это также прекрасное решение для устранения мертвой кожи и других отходов, которые хранятся в порах.



ингредиенты

1 столовая ложка овсяной каши

4 столовые ложки молока



приготовление

Замочите овес в молоке. Получив пасту, натрите ее на кожу медленными круговыми движениями.

Позвольте подействовать 5-10 минут. Затем смойте.

Выполняйте эту процедуру до 3 раз в неделю.



4. Скраб с виноградом и медом

Виноград содержит вещество, известное как винная кислота . Кроме устранения мертвой кожи, она помогает бороться с повреждением, причиненным свободными радикалами.



Сочетание с медом дает нам скраб, который омолаживает кожу и предотвращает преждевременным возрастным пятнам.



ингредиенты

6 крупных ягод винограда

3 столовые ложки меда



приготовление

Разомните виноград вилкой. Смешайте с медом.

Возьмите необходимое количество скраба. Втирайте ее на лицо, шею и зону декольте.

Используйте нежные круговые движения, чтобы улучшить отшелушивание. Оставьте на 5 минут.

Затем смойте. Повторяйте эту процедуру дважды в неделю.



5. Скраб с огурцом и медом

Огурец - свежий овощ. Благодаря большому количеству антиоксидантов и воды, он дает вашей коже множество преимуществ.





Его активные вещества контролируют естественную секрецию масла. Он также создает защитный барьер против повреждения солнечными лучами и токсинами.



В этом случае мы улучшим его эффектность даже больше. Мы сделаем это, соединив его с медом. Мед увлажняет кожу и делает ее мягкой, омолаживая ее.



ингредиенты

1/2 огурца

3 столовые ложки меда



приготовление

Измельчите половину огурца, пока не получите густую пасту.

Смешайте с медом и сделайте крем. Нанесите на кожу.

Оставьте на 10 минут и смойте.

Используйте этот скраб один раз в неделю.



Выберите скраб для кожи, которые привлекли ваше внимание. Используйте их регулярно, и вы увидите, что ваша кожа становится ровной и здоровой!