в закладки
WomenDraiv.ru
Новости моды
36
0
Нравится1

Amato представляет праздничную вечернюю моду в Дубае

nevada

неделя моды в Дубае

Одним из самых знаковых местных брендов, каждый год в честь закрытия Недели моды в Дубае. И это Amato.
Итальянская марка означает «любимая» . Дизайнер Farn Uan вместе с экспертом текстильной Рашад Али являются людьми за сочетанием романтики и драматического великолепия, которые очень типичны для региона.

Это ультра женственные коллекции разработаны в очень интересном диапазоне - холодный широковещательный камень и воду. Одежда легче , чем обычно, используя тюль в пастельных тонах. Коллекция вечера приносит драматическое прикосновение - Дубай известен как земля мечты и фантазии , и эти платья воплощает свою атмосферу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги:мода в Дубае, мода
Похожие новости:
Белый глинтвейн с клюквой

Белый глинтвейн с клюквой

Рецепты
Печенье «Дед Мороз»

Печенье «Дед Мороз»

Рецепты
Шоколадная смесь

Шоколадная смесь

Рецепты
Бутерброды с салатом из селедки

Бутерброды с салатом из селедки

Рецепты
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Муж Жена и ребенок