Amato представляет праздничную вечернюю моду в Дубае

Одним из самых знаковых местных брендов, каждый год в честь закрытия Недели моды в Дубае. И это Amato.

Итальянская марка означает «любимая» . Дизайнер Farn Uan вместе с экспертом текстильной Рашад Али являются людьми за сочетанием романтики и драматического великолепия, которые очень типичны для региона.



Это ультра женственные коллекции разработаны в очень интересном диапазоне - холодный широковещательный камень и воду. Одежда легче , чем обычно, используя тюль в пастельных тонах. Коллекция вечера приносит драматическое прикосновение - Дубай известен как земля мечты и фантазии , и эти платья воплощает свою атмосферу.