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Лайс Рибейро надела бюстгальтер за 2 миллиона долларов

nevada

Лайс Рибейро

В этом году она имеет честь носить бюстгальтер в форме лифчика. 27-летняя бразильская модель Lais Ribeiro одевается в Fantasy Bra в Victoria's Secret. Лайс Рибейро начала носила уникальный бюстгальтер, который сделан специально для ее тела, чтобы быть как можно лучше.

Бюстгальтер в 600 карат


   Бюстгальтер в 600 карат в этом году выполнен из ювелирного изделия Mouawad из бриллиантов, желтых сапфиров и голубого топаза в 18-каратном золоте. Проектные работы заняли почти 350 часов.

бюстгальтер


   «Я никогда так не плакала в своей жизни, но во мне все еще живет ребенок», - сказала Рибейро о своей первой реакции, когда поняла, что она выбрана. «Кто не мечтает носить« Фантазийный бюстгальтер », для меня большая честь быть с Жизел (Бюндхен), Кандис (Суанепул), Адриана (Лима) и всеми большими моделями, которые носили его в последние годы», - говорит Рибейру.

 

 

 

 

 

 

 

Теги:бюстгальтер, Лайс Рибейро
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