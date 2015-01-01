Смузи для похудения с клубникой, овсянкой и имбирем

Сейчас пришло время, когда вы начинаете беспокоиться об увеличении веса из-за употребления слишком большого количества сладостей и нездоровой пищи. Впрочем, вы можете принять меры предосторожности: этот смузи для похудения - один из вариантов.



В этой статье вы найдете рецепт вкусного смузи с тремя полезными для здоровья и питательными ингредиентами: клубникой, овсом и имбирем - оно поможет избавиться от этих лишних килограммов.

Каким должен быть смузи для похудения?



Для того, чтобы похудеть здоровым образом и без быстрого возвращения к лишним килограммам, вам придется прекратить подсчет калорий, а вместо этого попытаться уменьшить употребление жиров и начать выбирать натуральную и здоровую пищу. Она будет питать вас, обеспечит ощущение сытости и позволит и в дальнейшем наслаждаться тем, что вы едите, без голодания.



Смузи для похудения - это напиток с фруктами, овощами, цельными злаками, здоровыми жирами и специями, которые дадут организму то, что он нуждается, а также питательные вещества, которые способствуют снижению веса.



Хорошее смузи для похудения должна содержать:



Свежие фрукты или овощи

Масла холодного отжима

Углеводы, богатые клетчаткой

Специи или другие добавки, способствующие эффекта, которого вы так жаждете.



смузи для похудения с овсянкой



Свойства ингредиентов, которые помогают потерять вес



Вся пища содержит калории. Однако иногда при употреблении определенных продуктов тело сжигает больше калорий, чем они содержат, что способствует потере веса.



Некоторые ингредиенты содержат клетчатку, которая обеспечивает ощущение сытости и улучшает функцию кишечника, и усиливает обмен веществ, чтобы сжечь больше калорий.



клубника

Это вкусные маленькие красные ягоды помогают вам потерять вес и одновременно наслаждаться едой.



Они имеют очистные и мочегонные свойства, то есть удаляют токсины и жидкость из организма.



Кроме того, клубника богата витамином С и минералы, как: железо, калий и йод - они позволяют предотвратить дефицит полезных веществ в организме.



овес

Вы не можете не добавить овсянку к здоровой и сбалансированной диеты. Хотя в ней не очень мало калорий, она содержит много питательных веществ, которые помогают избежать проблем со здоровьем и достичь желаемого веса.



Эти злаки очень богаты клетчаткой, минералы, как: железо, цинк и магний, а также жирные кислоты.



Это очень питательная пища, которая обеспечивает вас энергией, регулирует уровень сахара в крови, борется с тревогой и улучшает пищеварение.



Это способ бороться с голодом, который заставляет вас переедать между приемами пищи.



имбирь

Эта экзотическая, освижающая и вкусная специя выделяется благодаря своей способности усиливать обмен веществ, что позволяет легче сжигать калории.



Имбирь также помогает регулировать аппетит, бороться с задержкой жидкости и уменьшать отечность.



Имбирь очень хорошо дополняет любые рецепты, поскольку он облегчает пищеварение и улучшает аромат вашей еды.



имбирь

Приготовление смузи для похудения

Рецепт этого смузи - очень простой, и вы можете наслаждаться им на завтрак или между приемами пищи, независимо от того, хотите ли вы потерять несколько килограммов или попросту поддерживать сбалансированную вес.



Ингредиенты для одного смузи

5 спелых клубники

2 столовые ложки овсяных хлопьев (16 г)

1 щепотка свежо тертого или молотого имбиря

1 стакан воды (200 мл)

Немного стевии или меда, чтобы подсластить (по желанию)



Мы рекомендуем выбирать только органические продукты, особенно клубнику и овес, чтобы быть уверенными в том, что они не загрязнены пестицидами, которые наносят вред здоровью.



приготовление

Накануне вечером замочите овсяные хлопья в чашке с водой. Нужно оставить их по крайней мере на несколько часов, чтобы облегчить смешивания и улучшить способность организма переваривать эти злаки.

Утром добавьте все ингредиенты в блендер (клубнику, овсяные хлопья, воду, в которой они вымачивались, а также имбирь).

Взбивайте, пока не получите однородную текстуру.

Это смузи будет очень густым и кремовым. Если вы хотите, чтобы оно было чуть реже, добавьте больше воды.

По желанию можно подсластить смузи с помощью меда или стевии.

Подавайте с половиной клубники и кусочком свежего имбиря.

Наслаждайтесь!