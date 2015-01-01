Причины и проявления анемии
Характеристики крови оказывают существенное влияние на жизнедеятельность всех органов, поскольку кровь обеспечивает клеточное питание и транспортирует огромное количество веществ, необходимых для полноценного функционирования систем организма.
При развитии распространенного заболевания сердечно-сосудистой системы, называемого анемией, концентрация эритроцитов (красных клеток) крови снижается, что служит предпосылкой для многих болезненных процессов.
Причины
Прогрессирующая анемия обуславливается:
– различными видами кровотечений (к примеру, скрытые, то есть внутренние кровотечения могут возникать в пищеварительном тракте);
– нарушением жизнедеятельности костного мозга;
– дефицитом фолиевой кислоты, витамина B12 компенсировать которые помогают биодобавки таких производителей как Solgar, NOW Foods, Svanson и др.
– эндокринными болезнями;
– заболеваниями почек, селезенки;
– раковыми недугами;
– пагубными последствиями радиационного и других видов излучения;
– наследственными особенностями организма;
– неправильным (бесконтрольным) использованием определенных подтипов лекарственных препаратов;
– следованием строгим диетам;
– перенесенными операциями на органах пищеварения, а также язвенными болезнями желудочно-кишечного тракта;
– паразитозами.
Проявления
Анемия может сопровождаться:
– ослаблением иммунной системы;
– снижением работоспособности;
– упадком сил;
– одышкой;
– обмороками;
– побледнением, пожелтением кожных покровов;
– учащенным сердцебиением;
– воспалением слизистой оболочки ротовой полости (стоматитом);
– ломкостью волос и ногтевых пластин;
– учащением пульса;
– онемением и покалыванием в пальцах;
– шаткостью походки.
Профилактические рекомендации
В профилактических целях рекомендуется:
– повысить объемы потребления фруктово-овощной пищи, включить в рацион блюда из красного нежирного мяса и рыбы
– отказаться от спиртного, напитков, содержащих кофеин;
– не нарушать правила гигиены;
– избегать контактов с ядами;
– укреплять иммунитет.
- Регулярно употреблять не менее 30 гр. чистой воды на каждый килограмм веса тела.
При идентификации признаков анемии необходимо обратиться к врачу, который назначит терапевтический курс. Заниматься самолечением не рекомендуется, поскольку оно может спровоцировать множество трудно устранимых осложнений.