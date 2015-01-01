Причины и проявления анемии

Характеристики крови оказывают существенное влияние на жизнедеятельность всех органов, поскольку кровь обеспечивает клеточное питание и транспортирует огромное количество веществ, необходимых для полноценного функционирования систем организма.

При развитии распространенного заболевания сердечно-сосудистой системы, называемого анемией, концентрация эритроцитов (красных клеток) крови снижается, что служит предпосылкой для многих болезненных процессов.



Причины

Прогрессирующая анемия обуславливается:

– различными видами кровотечений (к примеру, скрытые, то есть внутренние кровотечения могут возникать в пищеварительном тракте);

– нарушением жизнедеятельности костного мозга;

– дефицитом фолиевой кислоты, витамина B12 компенсировать которые помогают биодобавки таких производителей как Solgar, NOW Foods, Svanson и др.



– эндокринными болезнями;

– заболеваниями почек, селезенки;

– раковыми недугами;

– пагубными последствиями радиационного и других видов излучения;

– наследственными особенностями организма;

– неправильным (бесконтрольным) использованием определенных подтипов лекарственных препаратов;

– следованием строгим диетам;

– перенесенными операциями на органах пищеварения, а также язвенными болезнями желудочно-кишечного тракта;

– паразитозами.



Проявления

Анемия может сопровождаться:

– ослаблением иммунной системы;

– снижением работоспособности;

– упадком сил;

– одышкой;

– обмороками;

– побледнением, пожелтением кожных покровов;

– учащенным сердцебиением;

– воспалением слизистой оболочки ротовой полости (стоматитом);

– ломкостью волос и ногтевых пластин;

– учащением пульса;

– онемением и покалыванием в пальцах;

– шаткостью походки.



Профилактические рекомендации

В профилактических целях рекомендуется:

– повысить объемы потребления фруктово-овощной пищи, включить в рацион блюда из красного нежирного мяса и рыбы

– отказаться от спиртного, напитков, содержащих кофеин;

– не нарушать правила гигиены;

– избегать контактов с ядами;

– укреплять иммунитет.

- Регулярно употреблять не менее 30 гр. чистой воды на каждый килограмм веса тела.

При идентификации признаков анемии необходимо обратиться к врачу, который назначит терапевтический курс. Заниматься самолечением не рекомендуется, поскольку оно может спровоцировать множество трудно устранимых осложнений.