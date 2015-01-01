Пэрис Хилтон потеряла кольцо стоимостью в два миллиона долларов

Пэрис Хилтон так танцевала и развлекалась, что потеряла ценное кольцо. Появилось известие, что наследница гостиничного бизнеса потеряла украшение на вечеринке в ночном клубе Майами. Произошло это 23-го марта во время застолья до самого утра.



По информации «Page Six», светская львица запаниковала, когда заметила отсутствие ювелирного изделия. Очевидец рассказал сайту: «Пэрис танцевала, двигая руками, и вдруг ее гигантская кольцо вылетело. Ее охватила настоящая паника, поскольку место проведения мероприятия было заполнено людьми и там было очень темно. Это было перед рассветом, и происходило настоящее безумие ».



Крис Зилка, жених Пэрис, был рядом. Он стал помогать с поисками в VIP-секции клуба. В конце концов жених нашел ювелирное изделие в ведерке со льдом на столе, рядом с которым развлекалась его любимая. Пока Крис был занят делом, залитая слезами знаменитость нервно ожидала.



«Там была безумная толкотня со всеми, кто его искал. Люди ползали по полу, под столами, под чужими ногами и под сиденьями. Удивительно, что они нашли кольцо в ведерке со льдом на столе рядом, - отметил свидетель. - Уже чудо, что им даже удалось увидеть этот огромный бриллиант в ведерке со льдом. Пэрис заплакала с облегчением, когда вернула украшение на свой палец ».



После известий СМИ Хилтон подтвердила «Page Six» случай с украшением. Она назвала инцидент одним из самых ужасных моментов в ее жизни. Еще она добавила, что была опустошена.



«Я думала, что в месте с таким количеством людей нам не удастся его найти», - рассказала знаменитость. - Кольцо было настолько тяжелым и большим, что, когда я танцевала, оно буквально вылетело из моего пальца в ледовое ведерко через несколько столов. Слава Богу, что каким-то чудом мой жених нашел его, прежде чем это сделал кто-то другой, и, скорее всего, не вернул бы. Я так счастлива! Благодарю Бога! У меня замечательная карма!