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Как зарегистрировать компанию в ОАЭ?

Elena

Бизнес в Эмиратах

 

Будучи самым быстрорастущим экономическим центром в ОАЭ, город Дубай является идеальным местом для создания бизнеса. Благодаря растущему рынку и высококонкурентной экономической структуре город является благодатной почвой, на которой вы можете настроить новый бизнес. Но прежде чем вы сможете начать бизнес, вы должны сначала пройти весь процесс формирования компании и приобретения торговой лицензии. Более подробнее о регистрации компании в ОАЭ вы можете узнать на сайтах, которые специализируются в этом. Но до момента регистрации нужно тщательно изучить содержание сайта, узнать легальность данной фирмы, попросить увидеть лицензирование и подтверждающие документы фирмы-посредника.

 

 Получить высококвалифицированную помощь по вопросам регисрации компании в ОАЭ можно у специалистов компании Dovira ManagementConsultancies. Получить более подробную информацию можно на сайте dovira-uae.com, где описаны новые правила регистрации и представоены контакты.

 Первым шагом по настройке нового бизнеса является определение вашей корпоративной структуры: какой тип компании вы хотите создать? Оттуда вы должны рассмотреть, где вы хотите быть. Есть два общих местоположения, где инвесторы могут начать создавать бизнес: свободную зону и материк. Существует множество свободных зон, расположенных по всему Дубаю.

 Зоны предлагают множество стимулов для начала бизнеса наряду с правилами и положениями, которые в значительной степени не зависят от правительственных постановлений. В этих специализированных областях торговли компания формирует инвесторов следующим образом:
 - 100% собственности компании
 - Освобождение от дохода и корпоративного налога
 - Освобождение от уплаты таможенных пошлин
 - 100% репатриация прибыли
 - Независимые правила и положения

Настройка бизнеса в Дубае за пределами свободных зон


 Для инвесторов, желающих провести бизнес-настройку за пределами свободных зон, на выбор три корпоративные структуры:
 Представительство - требуется местный партнер, который будет выполнять функции агента национальной службы
 Общество с ограниченной ответственностью - требуется местный партнер, который будет выступать в качестве спонсора
 Иностранное отделение - требуется местный партнер, который будет выступать в качестве агента национальной службы.
Сколько стоит создание компании в Дубае?

 Затраты будут варьироваться в зависимости от зоны, структуры, деятельности, помещений и количества виз. Тем не менее, это те издержки, которые необходимо знать:
 - Регистрационный взнос (единовременный сбор)
 - Стоимость бронирования (единовременный сбор)
 - Годовая лицензионная плата
 - Ежегодная аренда помещений
 - Виза на человека
 - Государственные и сторонние взносы (торговая лицензия, нотариальные сборы, юридические переводы, типографские центры, регистрация государственного управления - сочетание одноразовых и годовых сборов)
 - Плата за регистрацию (представление документов, организация согласований / проверок - один раз)
 - Сборы спонсора (годовые)
 - Юридические сборы (один раз)
 - Коммерческие помещения (годовые) и т.д.

 Сегодня рынок, для реализации своих бизнес-стратегий не ограничивается только вашей страной. Будьте смелее и создавайте бизнес грамотно!

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