Выход участника и учредителя ООО в процессе его ликвидации

Осуществить выход из общества с ограниченной ответственностью не доставляет никаких хлопот участнику, особенно, если он воспользовался услугами высококвалифицированного специалиста.



Зачастую, участники выходят из ООО в связи с оформлением купли-продажи части организации другим партнером или третьим лицом. Осуществить это можно очень просто. Так, оформляется заявление, и его передача лицу, заведующему обществом. Содержание заявления зависит от требований, предъявляемых организацией. Благодаря заявлению, глава общества будет поставлен в известность о том, что один из его участников принял решение о выходе из организации. При выходе из организации участник имеет право на получение части капитала организации. Помимо этого, он становится получателем всех сумм, обозначенные в Уставе, а также других документах. Средства перечисляются в адрес вышедшего из общества лица в течение двух месяцев с момента его выхода или в другие сроки, обозначенные в документах организации.



После этого, человек, решивший покинуть ООО должен заполнить форму Р14001, удостоверив ее нотариально и передать ее органам, осуществляющим государственную регистрацию. Специалисты обозначенных органов заносят информацию об изменении в рядах организации в реестр. Для нотариального заверения вам понадобится нотариус по выходным дням, который в удоьное для вас время оформит необходимые документы.



Важно помнить, что при выходе из организации члена правления, последний не всегда получает то, что ему положено по Уставу. Они могут распределяться между членами общества или в полном объеме отойти правлению. Чаще всего распределение средств происходит в течение полугода после выхода члена общества из организации.



При выходе участника организации из нее, стоит уведомить все заинтересованные в этом ведомства, в том числе налоговую инспекцию. Такое уведомление должно произойти в тридцатидневный срок до выхода.



Уведомление о выходе из общества предполагает передачу в заинтересованные ведомства пакета документов, который включает в себя:



• Заявление о выходе из организации по форме Р14001.

• Заявление участника организации о его выходе, составленное в адрес правления общества.

• Документы, подтверждающие решение собрания о перераспределении капитала между участниками ООО. Данные документы свидетельствуют о возможности выплаты суммы вышедшему из общества участнику.



Иногда владельцы компаний сами используют процедуру выходов членов из общества. Это делается для того, чтобы постепенно ликвидировать организацию. Благодаря выходу участников общества собственники компании снижают до минимума затраты на ликвидацию компании. Выход из общества не требует уплаты пошлин или других затрат, а также подготовки многочисленных документов.