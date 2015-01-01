Aliiexpress. Советы по покупкам на Aliexpress

Все мы любим ходить в магазины вместе с друзьями, так вот, Aliexpress расширяют возможности и теперь можно делать покупки совместно с другом через интернет, ещё и скидку можно получить хорошую. Как же это работает, оплатив товар на площадке, вы получаете реферальную ссылку, которой вы можете поделиться со своими друзьями. Если в течение суток второй покупатель оформит покупку, то вы на пару получите скидку. Возможны скидки до 50%



Покупайте только у надежных продавцов



Отобрать продавца можно с помощью фильтрация по количеству заказов. Есть еще пару особенность на которые следует обратить внимание при выборе. Отзывы пользователей – чем их больше, тем лучше. У дорогих товаров он должен превышать 98%. Так же стоит прочитать отзывы от других покупателей, там пишут о качестве товара, впечатлениях о покупке, сроках доставки в их страну, город.

Обратите внимание на рейтинг продавца. Обозначается цифрами, различными медалями, кристаллами и другими отметками. Для получения одного кристалла продавцу требуется получить не менее 500 положительных отзывов. Получивши товар не забудьте поставить продавцу оценку и отзыв, он может помочь в выборе другим пользователям.

Брендовые вещи на Алиэкспресс, конечно, не купишь, но можно найти немало интересных магазинов с товарами достойного качества.

Общайтесь с продавцом



На сайте и так низкие цены, но лучше всего попросить еще небольшую скидку. Возможно он откажет вам в этом, но за спрос, денег не берут.

Вы можете просто пообщаться с продавцом, уточнив все интересующие факты о товаре. Связаться с магазином можно с помощью e-mail или просто через странницу товара. Таким же способом, можно уточнить сроки доставки, наличие самого товара и другие детали.



Не стоит брать сразу много



Сколько бы усилий не прилагали логистические операторы, товары входе транспортировки не перестают теряться и повреждаться. Именно из-за этого не стоит заказывать сразу много, вы расстроитесь намного больше если ваша посылка потеряется или повредится в ходе транспортировки. Могут возникнуть задержки на границе.



Не спешите распаковывать



Если вы заметили, что с вашей посылкой что-то не так, то лучше снять процесс распаковки на видео. В случае если товар поврежден или пришел не тот, вы сможете доказать свою правоту. Однако не спешите писать жалобу на Aliexpress, напишите продавцу. Большая вероятность, что он пойдет вам на встречу, ведь он не захочет портить свой рейтинг.