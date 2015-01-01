Как выбрать правильный стульчик для кормления

К восьми-десяти месяцам многие детки уже пытаются орудовать ложкой и есть самостоятельно. Безусловно, им хочется принимать пищу вместе со всей семьей, поэтому родители должны озадачиться покупкой стульчика для кормления.



Подавляющее большинство родителей, оказавшись на рынке или в магазине, сразу же обращают внимание на наиболее современные модели с максимальным числом функций (стулья-трансформеры или с включенными в комплект качелями, ходунками и пр.). Между тем, первоначальным параметром должны стать размеры стульчика, соотнесенные с размерами кухни. Владельцы больших площадей могут выбрать модель любого размера, тогда как обладатели кухонь, скромных по площади, должны присмотреться к моделям пусть менее функциональным, но более компактным. Cтульчики для кормления купить в Ростове-на-Дону можно в интернет-магазине "161mama", где представлен широкий ассортимент стульчиков.

Высота сидения

В нашей стране традиционно успехом пользуются высокие стульчики для кормления. Они довольно удобны, и позволяют малышам находиться за столом на одном уровне с другими членами семьи. С другой стороны, на такой стул ребенка может посадить только мама, сам малыш на такой стул взобраться не сможет. Кроме того, мамам частенько кажется очень удобным оставлять ребенка в высоком стуле подольше, чтобы иметь возможность заняться своими делами, пока малыш рассматривает книги, рисует или играет. Однако, для неокрепшего позвоночника ребенка длительное сидение вовсе не полезно; но даже если малыш устанет, то не сможет самостоятельно слезть. Именно по этой причине лучше выбирать стул с возможностью регулировки по высоте. Например, модель от фирмы Peg-Perego Tatamia позволяет менять высоту сидения, с тем чтобы в нижнем положении ребенок самостоятельно мог сесть на стул и поиграть, а в верхнем – мог присутствовать за общим столом.

Компактность

Второй момент, который стоит учесть – возможность быстро сложить стул, показатель, принципиально важный для владельцев малогабаритных квартир. Например, стул- трансформер занимает значительную площадь, а сложить его не представляется возможным, поэтому стул придется постоянно перемещать в собранном виде. Другие модели, напротив, могут быть сложены моментально и занимают очень мало места. Так, Татамия от Пег-Перего в сложенном виде очень компактен и может поместиться даже в неглубоком шкафу.