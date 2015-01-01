в закладки
WomenDraiv.ru
Советы
15
0
Нравится0

Аппараты для маникюра и педикдюра. Преимущества и основные характеристики

Elena

Аппаратный маникюр и педикюр

 

Аппаратный маникюр и педикюр пользуется большой популярностью у современных женщин, и дает ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами. С его помощью можно эффективно привести в порядок ногти на руках и ногах, и всегда выглядеть привлекательно. Для этого применяют аппараты для маникюра и педикюра, которые в зависимости от назначения имеют различные технические характеристики и оснащение.

 

Преимущества

 

Профессиональные и бытовые аппараты для маникюра и педикюра https://pikinail.ru/catalog/apparaty-dlya-manikyura-pedikyura — простые в использовании и безопасные электрические приборы, которые отличаются функциональностью и практичностью. При сравнении с ручным методами обработки ногтей, они отличаются высокой мощностью и эффективностью.

Применение фрезера позволяет получить следующие преимущества:

  • возможность удаления ороговевших частиц кожи;

  • обработка кутикулы и удаление заусенцев;

  • снятие всех видов покрытий ногтевой пластины;

  • придание ногтям правильной формы;

  • корректирование формы ногтевой пластины.

Аппаратный маникюр и педикюр

 

Основные характеристики

 

При выборе фрезера для аппаратного маникюра и педикюра следует обратить внимание на технические характеристики устройства, а также на его дополнительные возможности. Эти параметры определяют функциональность и область применения прибора.

 

Аппаратный маникюр и педикюр

 

 

Мощность

 

Для аппаратов для маникюра и педикюра, предназначенных для бытового использования, оптимальная величина мощности составляет 35 Вт. Устройства с такими показателями обеспечит эффективное и качественное выполнение всех основных операций: удаления старого покрытия, обработки кожи и кутикулы, и удаления ороговевших участков. Приборы с такой мощностью вполне подходят для ногтевого сервиса в домашних условиях, если процедура выполняется 1-2 раза в неделю.

При более интенсивной эксплуатации устройства следует обратить внимание на модели мощнее. У профессиональных аппаратов показатель мощности может достигать 120 Вт.

 

Аппаратный педикюр

 

Эргономические показатели

 

Техника обработки ногтей предполагает, что ручка аппарата будет постоянно находится на весу. Если эта деталь слишком массивная и неудобная, трудно рассчитывать на качественный маникюр и педикюр. Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает комфортную работу ногтевого мастера и не приведет к усталости рук. Кроме массы этого рабочего элемента, важно обратить внимание на ее правильное распределение. Наиболее удобной считается рукоятка, масса которой не превышает 200 г

 

Аппаратный маникюр

 

 

Насадки

 

Укомплектованность насадками определяет функциональные возможности аппарата для маникюра и педикюра. По мнению профессионалов ногтевого сервиса, устройство должно иметь:

  • наконечники для шлифовки ногтевой пластины;

  • специальное приспособление для полировки;

  • приспособления, позволяющие обрабатывать ногтевой валик;

  • фрезы для работы с кутикулой;

  • диски, выполняющие корректировку форму ногтей;

  • насадки в виде конуса, предназначенные для удаления мозолей и натоптышей;

  • цилиндрические абразивные насадки, позволяющие обрабатывать грубую кожу пальцев и толстые ногтевые пластины.

Правильная организация рабочего места важна при работе с ногтями, поэтому наличие в комплекте аппарата специального зажима для насадок будет дополнительным преимуществом.

 

Насадки для аппаратного маникюра

 

 

Электромотор

 

Аппараты для маникюра и педикюра выпускаются с двумя типами электродвигателей, которые могут быть коллекторными и бесколлекторными. В конструкции первых имеются щетки, которые в процессе работы изнашиваются и требуют замены. Моторы второго типа отличаются длительным сроком эксплуатации и работают бесшумно, но относятся к дорогостоящему оборудованию.

 

Аппаратный маникюр

 

 

Дополнительный функционал

 

Производители предлагают устройства для выполнения аппаратного маникюра и педикюра, предусматривающие дополнительные возможности. Расширенный функционал обеспечивает повышенный комфорт и безопасность при работе.

 

Аппаратный маникюр и педикюр

 

Подсветка

 

Несмотря на то, что ногтевые мастера работают при хорошем освещении, дополнительный источник света будет не лишним. Это не только упростит работу мастера, но и положительно отразится на качестве ухода за руками и ногами.

 

Аппаратный маникюр и педикюр

 

 

Пылесос

 

Аппараты для маникюра и педикюра профессионального уровня оборудуются пылесосом. Это дополнительное устройство обеспечивает защиту органов дыхания от мелкодисперсной пыли и частиц, которые образуются при интенсивной обработке ногтей.

 

Аппаратный маникюр и педикюр

 

 

Переключатель скоростного режима

 

Возможность регулирования скорости работы аппарата очень важна при выполнении маникюра. При работе с ослабленными ногтями необходимо проявлять осторожность, чтобы их не повредить Переключатель помогает установить минимальные обороты для обеспечения щадящего режима обработки ногтевой пластины. В некоторых моделях предусматривается реверс, который иногда может быть полезен.

 

 

Аппаратный маникюр и педикюр

 

 

Защита от перегрева

 

Длительная работа аппарата для маникюра и педикюра приводит к увеличению нагрузки на электродвигатель. Во избежание выхода его из строя из-за перегрева предусматривают защиту, которая позволяет продлить эксплуатационный срок прибора.

 

Аппаратный маникюр

 

Особенности выбора

 

Назначение аппарата для маникюра и педикюра определяет выбор оптимальной модели с подходящими характеристиками. Все приборы подразделяются на две большие категории: профессиональные и предназначенные для индивидуального пользования. Их технические характеристики и функциональные возможности существенно отличаются.

Максимальное число оборотов бытовых приборов составляет 20000 об/мин, а профессиональный устройств — 40000 об/мин. Показатели мощности любительских аппаратов не превышают 35 Вт. У профессиональных машинок мощность начинается от 100 В. Бытовые аппараты для маникюра имеют минимально необходимый функционал и комплектацию, а профессиональные предусматривают длинный шнур и наличие отсоса.

 

Аппаратный маникюр и педикюр

Похожие новости:
KODI PROFESSIONAL - качественный продукт для долговечного результата

KODI PROFESSIONAL - качественный продукт для долговечного результата

Советы моды
Японский маникюр: Волшебство красоты

Японский маникюр: Волшебство красоты

Советы моды
Стильный тренд: маникюр из змеиной кожи

Стильный тренд: маникюр из змеиной кожи

Новости моды
Процеду рыбного маникюра медики называют опасной

Процеду рыбного маникюра медики называют опасной

Новости здоровья
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 3050-340