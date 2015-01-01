Маленький сын Егора Кончаловского растёт огородником

В отличие от своего знаменитого отца, Егор Кончаловский не может похвастаться обилием захватывающих любовных романов. На протяжении 20 лет режиссёра связывали отношения с актрисой Любовью Толкалиной, родившей Егору дочь Машу. Расставшись с Толкалиной, Егор сохранил хорошие отношения с бывшей гражданской женой и по-прежнему участвует в воспитании дочери.instagram.com/egorkonchalovskyА в прошлом году Егор Кончаловский снова стал отцом. 34-летняя возлюбленная Мария Леонова родила ему сына. Режиссёр души не чает в маленьком Тимуре и время от времени хвастается его успехами у себя в Instagram.instagram.com/egorkonchalovskyСын Егора Кончаловского носит фамилию МихалковСегодня у себя в инстаграме Егор Кончаловский опубликовал фото подросшего сына. Полуторагодовалый Тимур возится во дворе дома: малыш с интересом изучает собранные на огороде овощи — кабачки и тыквы.Гордый отец в подписи к снимку назвал своего сына «заслуженным колхозником», добавив при этом, что у Тимура фамилия Михалков.instagram.com/egorkonchalovskyФолловеры Кончаловского, конечно, умилились маленькому труженику, оставив в комментариях десятки комплиментов и отметив поразительное сходство мальчика и папы. В то же время подписчики Егора Кончаловского были удивлены тем, что фамилия малыша — Михалков:svetlana0563 Сам как тыква!🎃😂👍 Маленький, кругленький, сладенький! Егор, а почему сынок Михалков? Почему не Кончаловский? larisafridrikh Почему не Кончаловский фамилию дали а Михалков..На самом деле ничего удивительного нет. Большинство зрителей знают сына Андрея Кончаловского именно под фамилией его бабушки по отцовской линии. А вот официально Егора зовут Георгий Михалков, так что знаменитая фамилия досталась маленькому Тимуру от отца.Тимур Еремеев рассказал, как оказался во Владимирском централеМолодой актёр запечатлён напротив входа в тюрьму №2, расположенной во Владимире. Знаменитый Владимирский централ сын Спартака Мишулина посетил несколько дней назад. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen