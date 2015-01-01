в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
6
0
Нравится0

Что делать, если забеременела в 16 лет?

Andre
Что делать, если забеременела в 16 лет?
Ранняя беременность – проблема психологическая, медицинская, социальная, но решать ее приходится будущей молодой маме и ее родителям. Неготовыми к ней оказываются все, а главным образом, девушка, которая морально еще сама ребенок. Беременность в 16 лет – это прыжок с «небоскреба» во взрослую суровую жизнь, и зачастую девушка оказывается в таких тяжелых моральных условиях, что от прыжка с настоящего небоскреба ее отделяет всего лишь шаг. Что делать, чтобы радость материнства не стала трагедией для шестнадцатилетней девушки и ее семьи, рассказала психолог Елена Цитрава специально для allWomens.ru

Беременность в 16: почему это происходит?

Беременность в юном возрасте редко бывает запланированной. В основном она – следствие неудовлетворенного любопытства, помноженного на желание не «пасти задних» среди сверстников, познавших секс. Однако даже не это главная причина раннего незапланированного материнства. В основе проблемы случайной беременности лежит сексуальная неграмотность подростков. Большинство девочек, убегая в 12-13 лет на дискотеку, слышат от своих родителей суровое: «Смотри мне там! Только попробуй принести в подоле!». Проходит пару-тройку лет, и дочка приносит «в подоле». И тут снова звучит это заезженное: «А мы тебе говорили!».

Говорили что? Что это плохо, стыдно, позорно?  Но не рассказывали, как и почему это случается, как и когда происходит первый сексуальный опыт, какие бывают последствия и как избежать возможных проблем? Родители, как правило, рассказывать стесняются, потому что и их сексуальное воспитание проводила «улица». Свое замалчивание аргументируют тем, что их тоже никто не просвещал, но они не нагуляли ребенка в 16 лет. Сомнительное, и даже опасное оправдание. То, что они не стали родителями в подростковом возрасте – случайность, а не и их заслуга. Родители – первый источник, из которого дети должны получать половое воспитание. Нет воспитания – жди «подола»! Только винить в этом родители должны, прежде всего, себя.

Беременность в 16: чем опасно?

Медицина утверждает, что оптимальный возраст женщины для первой беременности и рождения ребенка – 22-25 лет. Физиологи называют другой возраст – 18-25 лет. Психологи же утверждают, что годы для рождения первенца очень индивидуальны. Идеальным является возраст, когда личность созрела психологически. И это далеко не 16 лет, и даже не 25. В наше время благоприятный период для осознанной беременности приходит где-то ближе к 30 годам. Ранней же считается беременность, наступившая между 13 и 18 годами.

Беременность в юные годы осложняется массой рисков физиологического и психологического характера. Это:

нестабильность гормонального фона;

плацентарная недостаточность;

возможность выкидыша;

гестоз;

смертность;

послеродовая депрессия;

социальная дезадаптация и т. д.

Главной причиной возможных осложнений является физиологическая незрелость девушки. К вынашиванию ребенка не готова ее репродуктивная система, и костная ткань еще не совсем сформирована. Как результат, и ребенок, и юная мама недополучают важных для полноценного формирования и нормальной жизнедеятельности микроэлементов. В свою очередь, «неповзрослевшая» сердечнососудистая система девушки может стать причиной нехватки кислорода для плода. Нагрузка же на нервную систему и незрелость психики мамы угрожают и ее здоровью, и здоровью плода.

Беременность в 16: что делать?

Девушке

Первое: Как бы ни было страшно или стыдно, этой новостью нужно срочно делиться с родителями. Беременность скрыть не удастся. Рано или поздно она проявится сама. В этом случае лучше рано. Помочь в этой ситуации смогут только родители. На них лежит не меньшая ответственность, чем на девушке.

Второе: О несвоевременном и щекотливом положении девушки обязательно должен знать папа ребенка и его родители. Во-первых, отец малыша имеет на это полное право, а во-вторых, имеет он не только права, но и обязанности – делали ребенка вместе, значит, и решать проблему незапланированной беременности должны тоже вместе.

Третье: Если ситуация с пониманием родителей, как с одной стороны, так и с другой, крайне сложная – не надо считать это безысходностью. Существуют специальные социальные службы, телефоны доверия, бесплатные психологические центры консультации и помощи беременным, оказавшимся без поддержки.

Четвертое: Даже если решение о сохранении беременности еще непринято, девушке нужно отказаться от курения и алкоголя, сбалансировать питание и физическую нагрузку, включить в свой режим занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. Это условие обязательно в любом случае, поскольку может оказаться, что прерывание беременности невозможно, а значит, нужно сразу исключить все риски патологий, развитие которых возможно в результате безразличия юной мамы к своему здоровью.

Родителям девушки

Первое: Поздно искать, кто виноват, но самое время решать, что делать. Если ситуация уже произошла, значит, нужно ее спасать с наименьшими потерями для здоровья и душевного состояния дочки. Истерика, обвинения и угрозы усугубят и без того сложное положение. Если сами родители не справляются с моральным аспектом ситуации, и истерика – их единственная реакция – это прямой путь к психологу. От здорового микроклимата в отношениях зависит решение проблемы.

Второе: Связаться с будущим отцом ребенка и его родителями. Они обязаны участвовать в решении сложностей, возникших в связи с незапланированной беременностью. Это проблема их сына, а значит, и их. Личные претензии и неприязнь, если такие существуют, нужно отложить в долгий ящик. Сейчас же должно быть мирно принято совместное решение относительно будущего детей и нерожденного внука.

Третье: Отправить юную маму на медицинское обследование к специалистам (гинекологу, стоматологу, кардиологу,  аллергологу,  эндокринологу, оториноларингологу). Врачи объяснят все риски ранней беременности, и после полного обследования помогут принять правильное решение относительно сохранения или прерывания беременности.

Четвертое: Взять под свой контроль течение беременности, если на семейном совете было решено ее сохранить. Юная мама еще не имеет достаточной осознанности и ответственности, чтобы понимать возможные опасности несоблюдения предписаний врачей. Своевременная поддержка и участие родителей – залог доверия, морального и физического здоровья маленькой мамы и ее малыша.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Психология
Похожие новости:
Секс и беременность

Секс и беременность

Секс
Как подготовиться к рождению нежеланного ребенка

Как подготовиться к рождению нежеланного ребенка

Беременность
Как высчитать дату рождения ребенка

Как высчитать дату рождения ребенка

Беременность
Беременность помогла Вики Бекхэм спастись от прыщей

Беременность помогла Вики Бекхэм спастись от прыщей

Новости моды
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Столица России