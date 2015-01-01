Что делать, если забеременела в 16 лет?

Ранняя беременность – проблема психологическая, медицинская, социальная, но решать ее приходится будущей молодой маме и ее родителям. Неготовыми к ней оказываются все, а главным образом, девушка, которая морально еще сама ребенок. Беременность в 16 лет – это прыжок с «небоскреба» во взрослую суровую жизнь, и зачастую девушка оказывается в таких тяжелых моральных условиях, что от прыжка с настоящего небоскреба ее отделяет всего лишь шаг. Что делать, чтобы радость материнства не стала трагедией для шестнадцатилетней девушки и ее семьи, рассказала психолог Елена Цитрава специально для allWomens.ruБеременность в 16: почему это происходит?Беременность в юном возрасте редко бывает запланированной. В основном она – следствие неудовлетворенного любопытства, помноженного на желание не «пасти задних» среди сверстников, познавших секс. Однако даже не это главная причина раннего незапланированного материнства. В основе проблемы случайной беременности лежит сексуальная неграмотность подростков. Большинство девочек, убегая в 12-13 лет на дискотеку, слышат от своих родителей суровое: «Смотри мне там! Только попробуй принести в подоле!». Проходит пару-тройку лет, и дочка приносит «в подоле». И тут снова звучит это заезженное: «А мы тебе говорили!».Говорили что? Что это плохо, стыдно, позорно? Но не рассказывали, как и почему это случается, как и когда происходит первый сексуальный опыт, какие бывают последствия и как избежать возможных проблем? Родители, как правило, рассказывать стесняются, потому что и их сексуальное воспитание проводила «улица». Свое замалчивание аргументируют тем, что их тоже никто не просвещал, но они не нагуляли ребенка в 16 лет. Сомнительное, и даже опасное оправдание. То, что они не стали родителями в подростковом возрасте – случайность, а не и их заслуга. Родители – первый источник, из которого дети должны получать половое воспитание. Нет воспитания – жди «подола»! Только винить в этом родители должны, прежде всего, себя.Беременность в 16: чем опасно?Медицина утверждает, что оптимальный возраст женщины для первой беременности и рождения ребенка – 22-25 лет. Физиологи называют другой возраст – 18-25 лет. Психологи же утверждают, что годы для рождения первенца очень индивидуальны. Идеальным является возраст, когда личность созрела психологически. И это далеко не 16 лет, и даже не 25. В наше время благоприятный период для осознанной беременности приходит где-то ближе к 30 годам. Ранней же считается беременность, наступившая между 13 и 18 годами.Беременность в юные годы осложняется массой рисков физиологического и психологического характера. Это:нестабильность гормонального фона;плацентарная недостаточность;возможность выкидыша;гестоз;смертность;послеродовая депрессия;социальная дезадаптация и т. д.Главной причиной возможных осложнений является физиологическая незрелость девушки. К вынашиванию ребенка не готова ее репродуктивная система, и костная ткань еще не совсем сформирована. Как результат, и ребенок, и юная мама недополучают важных для полноценного формирования и нормальной жизнедеятельности микроэлементов. В свою очередь, «неповзрослевшая» сердечнососудистая система девушки может стать причиной нехватки кислорода для плода. Нагрузка же на нервную систему и незрелость психики мамы угрожают и ее здоровью, и здоровью плода.Беременность в 16: что делать?ДевушкеПервое: Как бы ни было страшно или стыдно, этой новостью нужно срочно делиться с родителями. Беременность скрыть не удастся. Рано или поздно она проявится сама. В этом случае лучше рано. Помочь в этой ситуации смогут только родители. На них лежит не меньшая ответственность, чем на девушке.Второе: О несвоевременном и щекотливом положении девушки обязательно должен знать папа ребенка и его родители. Во-первых, отец малыша имеет на это полное право, а во-вторых, имеет он не только права, но и обязанности – делали ребенка вместе, значит, и решать проблему незапланированной беременности должны тоже вместе.Третье: Если ситуация с пониманием родителей, как с одной стороны, так и с другой, крайне сложная – не надо считать это безысходностью. Существуют специальные социальные службы, телефоны доверия, бесплатные психологические центры консультации и помощи беременным, оказавшимся без поддержки.Четвертое: Даже если решение о сохранении беременности еще непринято, девушке нужно отказаться от курения и алкоголя, сбалансировать питание и физическую нагрузку, включить в свой режим занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. Это условие обязательно в любом случае, поскольку может оказаться, что прерывание беременности невозможно, а значит, нужно сразу исключить все риски патологий, развитие которых возможно в результате безразличия юной мамы к своему здоровью.Родителям девушкиПервое: Поздно искать, кто виноват, но самое время решать, что делать. Если ситуация уже произошла, значит, нужно ее спасать с наименьшими потерями для здоровья и душевного состояния дочки. Истерика, обвинения и угрозы усугубят и без того сложное положение. Если сами родители не справляются с моральным аспектом ситуации, и истерика – их единственная реакция – это прямой путь к психологу. От здорового микроклимата в отношениях зависит решение проблемы.Второе: Связаться с будущим отцом ребенка и его родителями. Они обязаны участвовать в решении сложностей, возникших в связи с незапланированной беременностью. Это проблема их сына, а значит, и их. Личные претензии и неприязнь, если такие существуют, нужно отложить в долгий ящик. Сейчас же должно быть мирно принято совместное решение относительно будущего детей и нерожденного внука.Третье: Отправить юную маму на медицинское обследование к специалистам (гинекологу, стоматологу, кардиологу, аллергологу, эндокринологу, оториноларингологу). Врачи объяснят все риски ранней беременности, и после полного обследования помогут принять правильное решение относительно сохранения или прерывания беременности.Четвертое: Взять под свой контроль течение беременности, если на семейном совете было решено ее сохранить. Юная мама еще не имеет достаточной осознанности и ответственности, чтобы понимать возможные опасности несоблюдения предписаний врачей. Своевременная поддержка и участие родителей – залог доверия, морального и физического здоровья маленькой мамы и ее малыша.

Источник: www.allwomens.ru/zen