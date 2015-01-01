Как выбрать посуду для микроволновой печи
Вместе с разнообразием представленных моделей микроволновых печек, на рынке появился и огромный ассортимент посуды для них. Теперь посуда для микроволновки есть практически в каждом магазине, но вот правильно выбрать и приобрести ее не так легко, как кажется на первый взгляд.
Появление микроволновых печей существенно упростило жизнь многим людям – начиная от молодых мам и заканчивая пенсионерами. Ведь с помощью печи можно выполнить много функций – начиная от стерилизации детских бутылочек и заканчивая простым разогреванием уже готовых блюд.
Именно отталкиваясь от этих нужд и особенностей использования аппарата, следует выбирать посуду для микроволновки – глубокую или наоборот, широкую или узкую и так далее. И, конечно же, не забывать о размерах печи – они тоже имеют весомое значение.
Существует несколько общих правил, которые стоит принять во внимание, выбирая посуду и другие дополнительные элементы для микроволновки – приведем основные из них.
На что обратить внимание при покупке в магазине
При выборе посуды для микроволновой печи в магазине, стоит, прежде всего, определиться с ее размерами и материалом, из которого она изготовлена. Именно эти два показателя в большей мере влияют на стоимость товара.
Далее, если выбрана посуда из пластика, обязательно нужно проверить сертификат соответствия и убедиться в том, что пластик действительно не принесет вреда здоровью токсичными выделениями.
При покупке стеклянной или керамической посуды стоит обращать внимание на внешний вид – прочность, отсутствие сколов и царапин – главные показатели.
Непосредственно после приобретения посуды, нужно ее вымыть со специальным средством для мытья посуды и обдать кипятком. Сразу после этого посудой можно пользоваться.
Какую посуду не следует приобретать
Не стоит покупать посуду низкого качества, а также поврежденную, имеющую дефекты и сколы. Также нежелательно приобретать посуду не имеющую сертификата соответствия – вполне может оказаться, что она выполнена из токсичных материалов, способных нанести серьезный вред здоровью в процессе использования.
Также не стоит приобретать посуду, предназначенную для СВЧ и духовых шкафов – такой тип значительно отличается от товаров, предназначенных для микроволновки.
Качественная посуда для микроволновой печи стоит недешево, но лучше заплатить деньги один раз, чем пользоваться некачественным товаров, который и служит недолго и вред человеку наносит колоссальный.