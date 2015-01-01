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Нужен ли ребенку костюм на Новый год?

Elena
Детские костюмы на Новый год

Традиции наряжаться в карнавальные костюмы на различные праздники известна со времен Древнего Рима. В России этот обычай укрепила Екатерина Великая, собирая гостей на роскошный новогодний бал. В современном мире родители, как правило, делятся на два лагеря – одни предпочитают покупать ребенку обычную праздничную одежду, другие же ищут оригинальные карнавальные наряды.



Значение карнавального костюма для ребенка


Новый год – это важный праздник в жизни любого ребенка. Если подойти к нему творчески и учитывая желания малыша, можно придумать много интересных вариантов праздничного костюма. Костюмы помогают перевоплотиться в любимого персонажа, почувствовать атмосферу праздника.


Подбирая наряд малышу, имейте ввиду, что он должен быть удобным и не слишком жарким, ведь ему предстоит провести в нем много времени. Детям очень нравится, когда родители поддерживают их и также переодеваются в яркие костюмы любимых героев. Новый год всегда сопровождается чудесами, а перевоплощение в персонажей – это органичная часть этого чуда.



Мнение детских психологов


Психологи утверждают, что ролевая игра с переодеваниями важна для всестороннего развития ребенка. Она не только расширяет творческое воображение, но и помогает малышу лучше понимать и исследовать себя. Примеряя разные маски, он дополняет черты собственной индивидуальности. Кроме того, в процессе праздничных ролевых игр формируются основные навыки эмпатии – способности сопереживать и понимать других людей.



Самые популярные детские костюмы


Магазины карнавальных костюмов на основе ежегодных рейтингов составили список самых популярных карнавальных костюмов для детей. Это персонажи, в которых из года в год перевоплощаются участники праздничных утренников:



  • Традиционные сказочные животные (волк, лиса, заяц, медведь, лягушонок, еж).

  • Различные супергерои (человек-паук, черепашки-ниндзя, бэтмен, супермен).

  • Снегурочка (для девочек) и Дед Мороз (для мальчиков).

  • Диснеевские персонажи.

  • Пираты, ковбои и мушкетеры.

  • Винкс, Феи, Монстер-Хай.


Новогодний утренник является долгожданным волнительным событием в жизни ребенка любого возраста: он ждет праздника, чудес, подарков. Подобрать подходящий образ для своего малыша – это ответственная задача каждого родителя. Обязательно учитывайте мнение детей, спрашивайте, кем бы они хотели быть. Лучшей наградой станет хорошее настроение и улыбка ребенка.


Сейчас существует большое количество интернет-магазинов, в которых можно купить новогодние наряды любых размеров, расцветок и фасонов. К примеру, компания Маркер Игрушка в Екатеринбурге сотрудничает только с проверенными производителями, имеет необходимые сертификаты качества на продукцию и реализует карнавальные костюмы оптом.

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