Нужен ли ребенку костюм на Новый год?
Традиции наряжаться в карнавальные костюмы на различные праздники известна со времен Древнего Рима. В России этот обычай укрепила Екатерина Великая, собирая гостей на роскошный новогодний бал. В современном мире родители, как правило, делятся на два лагеря – одни предпочитают покупать ребенку обычную праздничную одежду, другие же ищут оригинальные карнавальные наряды.
Значение карнавального костюма для ребенка
Новый год – это важный праздник в жизни любого ребенка. Если подойти к нему творчески и учитывая желания малыша, можно придумать много интересных вариантов праздничного костюма. Костюмы помогают перевоплотиться в любимого персонажа, почувствовать атмосферу праздника.
Подбирая наряд малышу, имейте ввиду, что он должен быть удобным и не слишком жарким, ведь ему предстоит провести в нем много времени. Детям очень нравится, когда родители поддерживают их и также переодеваются в яркие костюмы любимых героев. Новый год всегда сопровождается чудесами, а перевоплощение в персонажей – это органичная часть этого чуда.
Мнение детских психологов
Психологи утверждают, что ролевая игра с переодеваниями важна для всестороннего развития ребенка. Она не только расширяет творческое воображение, но и помогает малышу лучше понимать и исследовать себя. Примеряя разные маски, он дополняет черты собственной индивидуальности. Кроме того, в процессе праздничных ролевых игр формируются основные навыки эмпатии – способности сопереживать и понимать других людей.
Самые популярные детские костюмы
Магазины карнавальных костюмов на основе ежегодных рейтингов составили список самых популярных карнавальных костюмов для детей. Это персонажи, в которых из года в год перевоплощаются участники праздничных утренников:
- Традиционные сказочные животные (волк, лиса, заяц, медведь, лягушонок, еж).
- Различные супергерои (человек-паук, черепашки-ниндзя, бэтмен, супермен).
- Снегурочка (для девочек) и Дед Мороз (для мальчиков).
- Диснеевские персонажи.
- Пираты, ковбои и мушкетеры.
- Винкс, Феи, Монстер-Хай.
Новогодний утренник является долгожданным волнительным событием в жизни ребенка любого возраста: он ждет праздника, чудес, подарков. Подобрать подходящий образ для своего малыша – это ответственная задача каждого родителя. Обязательно учитывайте мнение детей, спрашивайте, кем бы они хотели быть. Лучшей наградой станет хорошее настроение и улыбка ребенка.
Сейчас существует большое количество интернет-магазинов, в которых можно купить новогодние наряды любых размеров, расцветок и фасонов. К примеру, компания Маркер Игрушка в Екатеринбурге сотрудничает только с проверенными производителями, имеет необходимые сертификаты качества на продукцию и реализует карнавальные костюмы оптом.