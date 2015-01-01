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Жилье в Полянице: особенности и преимущества популярного курорта

Elena
Поляница

Поляница – уникальное высокогорное село, расположенное в Карпатах. Оно входит в состав Яремчанского городского совета. Расстояние от него до Ивано-Франковска составляет 100 км. В последние годы направление привлекает огромное влияние отдыхающих, предпочитающих активные виды спорта, а в частности катание на лыжах.



Общие преимущества жилья в Полянице


Поселение находится в непосредственной близости с несколькими горными вершинами. К числу последних относятся Буковель, Довга, Хомяк, Синяк и Черная Клева. Туристам отдых Поляница гарантирует высокого качества по умеренной стоимости. Часто здесь размещаются горнолыжники, выбравшие трассы Буковели. Это обуславливается налаженным транспортным сообщением и дорогой стоимостью отдыха на большом курорте.


Туристическая инфраструктура в регионе находится на активном уровне развития. Это обуславливает наличие широкого выбора жилья – от гостиниц и отелей до частных коттеджей. К другим преимуществам местности относятся:



  • благоприятный климат;

  • обилие развлечений;

  • разнообразие достопримечательностей;

  • качественное питание и прочее.


Как подобрать место размещения в Полянице


Сегодня отели Поляница предлагает в изобилии. Каждая семья, имеющая средние доходы, сможет найти здесь качественное жилье. При его выборе нужно помнить, что наиболее дорогие предложения сосредотачиваются в непосредственной близости к подъемникам. Но располагаясь здесь, можно сократить транспортные расходы и временные потери на дорогу.


Большинство заведений курорта работают круглогодично. Но есть отели, которые открывают двери только с приходом зимнего сезона – с первой половины ноября по апрель. Узнать, какое именно предлагает жилье Поляница можно на сайте - http://karpaty.nezabarom.ua/polyanica/ На этом сайте возможно подобрать наиболее подходящий вариант размещения, сравнив цены, описания и услуги. Ресурс располагает качественными реальными фотографиями. На нем можно прочесть информацию о развлечениях и достопримечательностях, ознакомиться с отзывами.


Самый дешевый отдых в данном регионе наблюдается летом. В теплое время годы стоимость снижается вдвое. Но развлечений можно найти множество и в теплый сезон. Это экскурсии и туристические походы в горы, сбор грибов, ягод, конная езда и прочее. Занятия тут найдут и любители пляжного отдыха, и почитатели рафтинга, велотуров.

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