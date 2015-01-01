Изготовление клише на заказ
Наверняка вы нередко встречали всевозможные оттиски на различной печатной продукции. Если в какой-либо книге имеется такой оттиск это может говорить о том, что она обладает достаточно хорошим качеством. Каким же образом удаётся добиться такого оттиска на бумаге? Одним из самых распространённых способов сделать это является использование специального изделия, именуемого клише.
Клише представляет собой специальную печатную форму, обладающую требуемым рисунком, при помощи такой печатной формы можно делать оттиск на бумаге, картоне, коже и некоторых других материалах.
Клише может быть изготовлено из различных материалов, чаще всего для этих целей используется латунь. Также для изготовления клише подойдет олово, силикон, магний, резина, медь, цинк и некоторые другие материалы.
Как производится клише
Следует отметить что производство клише это довольно сложная и технологичная вещь, которая требует использования только качественного оборудования. Чаще всего для этих целей используются специальные фрезерные станки а также лазерные граверы. Лишь благодаря использованию хорошего оборудования и качественного материала для изготовления клише можно добиться хорошего результата.
Заказать изготовление клише
Если у вас есть потребность делать печатные оттиски на каком-либо материале, тогда вам обязательно понадобиться специальное клише для этих целей. Купить нужное вам клише в готовом виде вряд ли удаться, поэтому его нужно заказывать.
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