УЗИ поможет разобраться

Любые изменения в организме у нас и наших близких вносят элемент тревоги в устоявшуюся жизнь. Неизвестность всегда изматывает. Прояснить, что происходит внутри нас, помогают врачи, а им, в свою очередь, первоклассная аппаратура. Аппараты для УЗИ сканирования выступают первыми в этом ряду.

Лучше раньше, чем поздно

Незапланированный визит к врачу заставляет строить всякие страшные предположения. Чтобы опасений было меньше проходите периодически диспансеризацию, на которую имеет право любой житель страны. Начальный этап при составлении «анкеты рисков» пациента включает в себя первичные анализы и исследования. Среди них УЗИ сканирование обязательно. Оно помогает обнаружить заболевания и вовремя начать лечение. Или подтвердить здоровье пациента.

Сканирование поможет поставить диагноз

Этот аппарат позволяет увидеть воспаления, кровоизлияния, травмы, абсцессы, новообразования. Кроме того, он необходим для диагностики в областях:



кардиологии;



акушерства, гинекологии;



урологии;



ортопедии.



С помощью УЗИ врачи обнаружат патологии и изменения внутренних органов, проверят кровоток в сосудах верхних и нижних конечностей. Исследования УЗИ аппаратурой проходят безболезненно и не требуют наркоза.

Расширение возможностей УЗИ сканера

У каждого медицинского учреждения есть аппаратура для этих исследований. Новые технологии добавляют возможности, улучшают качество диагностики и позволяют комфортнее и эффективнее обслуживать УЗИ сканер. Если приобретаете современное оборудование, то УЗИ аппарат Mindray DC-8 экспертного класса как раз для вас.

Особенности аппарата

Качество изображений, скорость работы и спектр услуг выделяет эту модель сканера. Среди других аппаратов экспертного класса он отличается уровнем дизайна и эргономики. Комфортное управление аппаратом, удобная поза врача, сенсорное командование делает возможным получать точные результаты в короткие сроки.

Mindray DC-8 работает безошибочно при любом строении тела пациента. Сложная диагностика не мешает получать четкие изображения. Аппарату доступны:



увеличенные параметры контрастности;



широкий диапазон частот;



оптимальное соотношение сигнал/шум;



возможность применения компрессионной эластографии.

Используя новые технологии (iWork), врач составляет собственные протоколы исследований пациента или получает автоматизированные. Система DC-8 подсказывает следующий шаг в работе и комментирует полученный результат. Можно доверить системе самостоятельно установить режим работы, и начать измерения. Это позволит больше внимания уделять пациенту, а не аппарату.