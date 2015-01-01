УЗИ поможет разобраться
Любые изменения в организме у нас и наших близких вносят элемент тревоги в устоявшуюся жизнь. Неизвестность всегда изматывает. Прояснить, что происходит внутри нас, помогают врачи, а им, в свою очередь, первоклассная аппаратура. Аппараты для УЗИ сканирования выступают первыми в этом ряду.
Лучше раньше, чем поздно
Незапланированный визит к врачу заставляет строить всякие страшные предположения. Чтобы опасений было меньше проходите периодически диспансеризацию, на которую имеет право любой житель страны. Начальный этап при составлении «анкеты рисков» пациента включает в себя первичные анализы и исследования. Среди них УЗИ сканирование обязательно. Оно помогает обнаружить заболевания и вовремя начать лечение. Или подтвердить здоровье пациента.
Сканирование поможет поставить диагноз
Этот аппарат позволяет увидеть воспаления, кровоизлияния, травмы, абсцессы, новообразования. Кроме того, он необходим для диагностики в областях:
- кардиологии;
- акушерства, гинекологии;
- урологии;
- ортопедии.
С помощью УЗИ врачи обнаружат патологии и изменения внутренних органов, проверят кровоток в сосудах верхних и нижних конечностей. Исследования УЗИ аппаратурой проходят безболезненно и не требуют наркоза.
Расширение возможностей УЗИ сканера
У каждого медицинского учреждения есть аппаратура для этих исследований. Новые технологии добавляют возможности, улучшают качество диагностики и позволяют комфортнее и эффективнее обслуживать УЗИ сканер. Если приобретаете современное оборудование, то УЗИ аппарат Mindray DC-8 экспертного класса как раз для вас.
Особенности аппарата
Качество изображений, скорость работы и спектр услуг выделяет эту модель сканера. Среди других аппаратов экспертного класса он отличается уровнем дизайна и эргономики. Комфортное управление аппаратом, удобная поза врача, сенсорное командование делает возможным получать точные результаты в короткие сроки.
Mindray DC-8 работает безошибочно при любом строении тела пациента. Сложная диагностика не мешает получать четкие изображения. Аппарату доступны:
- увеличенные параметры контрастности;
- широкий диапазон частот;
- оптимальное соотношение сигнал/шум;
- возможность применения компрессионной эластографии.
Используя новые технологии (iWork), врач составляет собственные протоколы исследований пациента или получает автоматизированные. Система DC-8 подсказывает следующий шаг в работе и комментирует полученный результат. Можно доверить системе самостоятельно установить режим работы, и начать измерения. Это позволит больше внимания уделять пациенту, а не аппарату.