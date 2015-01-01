в закладки
WomenDraiv.ru
Женское здоровье
11
0
Нравится0

УЗИ поможет разобраться

Elena
УЗИ

Любые изменения в организме у нас и наших близких вносят элемент тревоги в устоявшуюся жизнь. Неизвестность всегда изматывает. Прояснить, что происходит внутри нас, помогают врачи, а им, в свою очередь, первоклассная аппаратура. Аппараты для УЗИ сканирования выступают первыми в этом ряду.



Mindray DC-8"


Лучше раньше, чем поздно


Незапланированный визит к врачу заставляет строить всякие страшные предположения. Чтобы опасений было меньше проходите периодически диспансеризацию, на которую имеет право любой житель страны. Начальный этап при составлении «анкеты рисков» пациента включает в себя первичные анализы и исследования. Среди них УЗИ сканирование обязательно. Оно помогает обнаружить заболевания и вовремя начать лечение. Или подтвердить здоровье пациента.



Сканирование поможет поставить диагноз


Этот аппарат позволяет увидеть воспаления, кровоизлияния, травмы, абсцессы, новообразования. Кроме того, он необходим для диагностики в областях:



  • кардиологии;

  • акушерства, гинекологии;

  • урологии;

  • ортопедии.


С помощью УЗИ врачи обнаружат патологии и изменения внутренних органов, проверят кровоток в сосудах верхних и нижних конечностей. Исследования УЗИ аппаратурой проходят безболезненно и не требуют наркоза.



Расширение возможностей УЗИ сканера


У каждого медицинского учреждения есть аппаратура для этих исследований. Новые технологии добавляют возможности, улучшают качество диагностики и позволяют комфортнее и эффективнее обслуживать УЗИ сканер. Если приобретаете современное оборудование, то УЗИ аппарат Mindray DC-8 экспертного класса как раз для вас.



Особенности аппарата


Качество изображений, скорость работы и спектр услуг выделяет эту модель сканера. Среди других аппаратов экспертного класса он отличается уровнем дизайна и эргономики. Комфортное управление аппаратом, удобная поза врача, сенсорное командование делает возможным получать точные результаты в короткие сроки.


Mindray DC-8 работает безошибочно при любом строении тела пациента. Сложная диагностика не мешает получать четкие изображения. Аппарату доступны:



  • увеличенные параметры контрастности;

  • широкий диапазон частот;

  • оптимальное соотношение сигнал/шум;

  • возможность применения компрессионной эластографии.

Используя новые технологии (iWork), врач составляет собственные протоколы исследований пациента или получает автоматизированные. Система DC-8 подсказывает следующий шаг в работе и комментирует полученный результат. Можно доверить системе самостоятельно установить режим работы, и начать измерения. Это позволит больше внимания уделять пациенту, а не аппарату.

Похожие новости:
Рак груди: методика диагностики заболевания на ранних стадиях

Рак груди: методика диагностики заболевания на ранних стадиях

Женское здоровье
Здоровье груди под контролем

Здоровье груди под контролем

Советы
Рак можно побороть, если выявить вовремя

Рак можно побороть, если выявить вовремя

Новости здоровья
Что следует знать при визите к ветеринару?

Что следует знать при визите к ветеринару?

Статьи
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Жаркое время года