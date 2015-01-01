Первое ЭКО в РФ и что это такое?
ЭКО представляет собой процедуру искусственного оплодотворения, которая используется в тех случаях когда нет возможности забеременеть естественный путём. Ещё не так давно данная технология считалась практически фантастической, однако примерно 40 лет назад было проведено первое ЭКО и такой высокотехнологический метод оплодотворения стал настоящей реальностью нашего времени.
Первое ЭКО в России
В РФ первое ЭКО было проведено в 1986 году. В феврале 1986 года появился на свет первый ребёнок, которого зачали при помощи процедуры ЭКО. Процедура прошла вполне успешно и ребёнок родился полностью здоровым.
При зачатии первого ребёнка при помощи ЭКО использовался средство ЭКО профессора Здановского В.М. Клиника профессора Здановского В.М. в наше время также занимается искусственным оплодотворением используя самые передовые методики проведения ЭКО.
Принципы проведения данной процедуры в наше время практически не отличаются от тех что использовались ещё в прошлом веке, однако многие средства, оборудования и методы стали более эффективными.
Протоколы ЭКО
Важнейшим аспектом проведения искусственного оплодотворения по этому методу являются протоколы ЭКО. Протокол ЭКО представляет собой некоторую последовательность действий введения лекарственных средств, которые необходимы для того чтобы стимулировать развитие яйцеклетки. Лекарственные средства которые используются в данном случае назначаются врачом, при этом сами уколы женщина желающая забеременеть таким образом должна вводит самостоятельно.
Все протоколы данной процедуры можно разделить на два основных вида: длинный протокол ЭКО и короткий протокол ЭКО. Главное их отличие состоит в тех лекарственных средствах которые используются при каждому из них, а также времени их введения.
Пройти процедуру ЭКО
В том случае если у вас имеется определённая проблема с зачатием ребёнка и вы желаете воспользоваться таким методом искусственного оплодотворения как ЭКО очень важно выбрать подходящую клинику для этих целей.
Отличным решением может стать клиника профессора Здановского В.М, которая занимается осуществлением этой процедуры уже в течение очень длительного периода времени. В этой клинике работают специалисты очень высокого профессионального уровня, они обладают огромным опытом, а также имеют в своём распоряжении всё необходимое оборудование. Именно поэтому качество проведённой здесь процедуры ЭКО находится на очень высоком уровне.