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Тренды в нейл-арте, которые пройдут самый строгий «дресс-код»

Andre
Тренды в нейл-арте, которые пройдут самый строгий «дресс-код»
Офисный маникюр может быть стильным и модным, и при этом отвечать внутреннему строгому кодексу фирмы.

Французский маникюр

Это классический нейл-арт, главное избегать лишних рисунков и декора. Отдавать предпочтение нужно пастельным цветам, никаких ярких красок. В офисе они неуместны.

Лунный дизайн

Сейчас популярны техники негативного пространства, лунки в любой части ногтя. Если все делать аккуратно, то тенденции смогут вписаться в «дресс-код» компании.

Градиент

Если френч надоел, можно использовать альтернативу – градиентные вариации французского маникюра. Можно выполнить горизонтальный переход от спокойной нежно-розовой гаммы к белому.

Жемчужная втирка

Поверх любого покрытия, будь это один тон или мягкий переход между цветами, можно добавить финиш с перламутровым сиянием. Втирка жемчугом придаст офисному маникюру утонченность.

Небольшие рисунки

Если компания не запрещает кэжуал стиль, то лаконичный нейл-арт с флористическим декором хорошо впишется в офисный стиль. И главное, способен освежить ежедневый аутфит.

Чтобы рисунок не так бросался в глаза, можно украсить им только большой или безымянный пальцы. Это могут быть полосы, кружки, треугольники и прочая геометрическая тематика, крошечные еле заметные растительные узоры, штрихи, точки.

К модным тенденциям осени 2018 можно отнести камуфлирующие cover базы, которые сочетаются со строгим офисным стилем. Это полупрозрачные лаки с телесными, молочными либо нежно-розовыми оттенками. Длина ногтей должна быть не больше средней. А вот форма приветствуется квадрат или миндаль, и никаких модных нынче «пуант».

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Тенденции
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