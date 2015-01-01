Проектирование спальни в стиле прованс
Стиль прованс можно охарактеризовать тремя словами: утонченность, нежность, мечтательность. В такой обстановке наступает покой и умиротворение. Именно поэтому данный стиль нередко встречается в спальнях. Чтобы воспроизвести эту успокаивающую атмосферу, необходимо владеть знаниями об его отличительных чертах.
Итак, в данном стиле недопустимо использование ярких и контрастных цветов. Все элементы помещения, от мебели до обоев и напольного покрытия, выполняются в пастельной гамме. Поощряется использование зеленого цвета и цветочного принта, а также живых цветов. Центром композиции является большая и уютная кровать с двумя тумбочками у изголовья, с установленными на них торшерами и мелкими тематическими безделушками (шкатулками, фарфоровыми статуэтками). Вся мебель (не исключая кровать) должна быть изящной, вписываться в общий стиль, не перетягивать внимание на себя и не утяжелять интерьер. Купить мебель для спальни можно на сайте https://www.kult-mebeli.com.ua, где представлен широкий ассортимент по приемлемым ценам. Чтобы подчеркнуть теплоту и воздушность комнаты, в нее должно попадать достаточное количество солнечного света.
Цветовые решения стиля должны соответствовать духу юга Франции, откуда и пришло это направление. Предпочтение отдается кремовым, бежевым, кофейным, оливковым, желтым, нежно-розовым и нежно-сиреневым тонам, как бы выгоревшим от яркого солнца.
Цветочный орнамент также не должен привлекать избыточное внимание. Хорошей идеей будет использование мелкого цветочного принта в обивке мебели, шторах или обоях. При этом важно соблюдать баланс: разноцветные стены соответствуют однотонной мебели и наоборот.
Важную роль играет и текстура поверхностей. Стены лучше сделать немного шершавыми. Для этого используют декоративную штукатурку или рельефные обои. Традиционным покрытием пола считается светлый паркет. В оформлении потолка уместно будет использование деревянных панелей или балок. Причем поверхность должна быть матовой, для чего выбирают некрашеное дерево.
Освещению в данном стиле уделяется особое внимание. Не только естественное, но и искусственное освещение должно присутствовать в большом количестве. Несколько тематических осветительных приборов должны давать мягкий и рассеянный свет.
К подходящим предметам интерьера можно отнести трюмо, плетеные кресла, деревянные стулья, зеркала в кованых рамах, пейзажные картины светлых тонов.
Таким образом, зная основные принципы и приемы, совсем не трудно превратить привычную спальню в комнату из французской провинции.