О выборе зимней косметики
В первую очередь для зимы в обязательном порядке необходим качественный питательный крем с хорошей консистенцией. Если летом главным требованием является хорошее увлажнение для защиты от ультрафиолета, то зимой приоритетом являются питательные ингредиенты. Обратите на это внимание, посещая обычный или Интернет магазин косметики, в последнем, кстати, возможностей для выбора будет гораздо больше. И ни в коем случае не используйте увлажняющий крем при сильных морозах – он попросту замерзнет и травмирует кожу.
Конечно, лучшим вариантом будет использование качественной косметики от известных брендов, но есть и общие рекомендации по нанесению любой косметики в зимний период. Так, крем необходимо нанести, как минимум, за полчаса до выхода на мороз. Делать это необходимо регулярно, так как кожа при низкой температуре не вырабатывает необходимого жира. Увлажняющий крем тоже необходим, но только не перед выходом на улицу. Лучше всего его наносить на ночь.
Зима – не повод чтобы отказаться от туши для глаз. Но не следует забывать о падающих на ресницы снежинках, которые затем в теплом помещении тают и превращаются во влагу. Не сложно представить, во что может превратиться ваш макияж. Поэтому выбирайте качественную влагостойкую тушь. Подобрать косметику для глаз в Казахстане позволит интернет магазин косметики, где вы сможете найти качественную тушь для ресниц и карандаш для бровей. В ситуации с губами наоборот, высокая стойкость не приветствуется. На морозе стойкая помада сильно сушит губы и лучшим вариантом будут косметические средства с жирной, насыщенной текстурой и содержанием витаминов В и Е, которые отлично увлажняют губы. Обратите внимание на блеск. Помада с прозрачным блеском немного подсушивает, а насыщенные цвета имеют более питательную формулу.
Что же касается тонального крема, то здесь необходим особый состав. Посетите магазин косметики и выберите хороший крем с витамином Е на масляной основе (ни в коем случае не на водной). Нельзя использовать слишком увлажняющие тональные кремы, рекомендуемые для летнего сезона. Не следует увлекаться и пудрой, особенно той, которая имеет плотное покрытие немного подсушивающей кожу. Её регулярное использование в течение дня может привести к обезвоживанию кожи и свести к нулю все ваши старания по уходу.
Отнеситесь внимательно к выбору зимней косметики. Это позволит не только подчеркнуть свою красоту, но и обеспечить свежесть и правильный уход за кожей.