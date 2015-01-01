Все о педикюре
Уход за кожей ног - очень важный элемент при заботе о своем теле. Педикюр можно выполнять как в салоне, так и у себя дома. В самый первый раз, конечно, лучше сходить на данную процедуру в салон, чтобы иметь представление о самом процессе и не занести инфекцию в организм. Если кожа огрубела, имеет множество мозолей и вросшие ногти - также есть смысл обратиться к специалисту, ведь самостоятельно с этим справиться достаточно трудно. Для этого подойдет салон красоты Royal spa Relax https://royal-spa.com.ua, где помимо педикюра вам предложат СПА процедуры и массаж .
1. Если все же процесс происходит самостоятельно, то нужно знать последовательность действий и необходимые приспособления. Дома осуществить можно классический вид педикюра. Для начала следует приготовить ванночку для ног. В воду (нужно набрать теплую) добавляется сода и различные травы (в классическом варианте – календула и шалфей). В воде ноги стоит подержать около десяти минут. Затем кожа пяточек обрабатывается, это будет достаточно легко сделать, поскольку она станет намного мягче. Для того, чтобы снять ороговевшую кожу, необходимо воспользоваться скрабом (один из эффективных – из абрикосовых косточек), в течение 5-8 минут он втирается в кожу, после смывается. Далее обрабатывается и отрезается кутикула и используется крем для кожи вокруг ногтей.
Стрижка ногтей выполняется не спеша прямо, без изгибов. Углы ногтей не срезаются, поскольку края деформируются и в последующий рост ногтя могут врасти в кожу. Если уголки были все же срезаны, то необходимо тщательно подбирать обувь, чтобы она не была тесной. В случае, когда при помощи ножниц не удалось добиться желаемой формы, то следует подпилить ногти пилочкой. Далее ногтевые пластины покрываются лаком на выбор. Стоит отметить, что лак подчеркнет не только достоинства, но и недостатки, и в случае, если ногти подстрижены неровно, это будет сильно заметно.
2. СПА педикюр выполняется, когда ноги требуют комплексного ухода, куда входят различные массажи, наращивание ногтей, выравнивание, нанесение лаков, лечение мозолей, грязелечение, различные процедуры на европейском оборудовании и т.д. Мозоли лечатся следующим образом: в ход идут кремы и мази, предотвращающие появление новых мозолей. На кожу наносится специальный гель (антисептический), ноги погружают в гидромассажный аппарат, который содержит соли. После очищения наносят скраб, который богат витаминами и другими полезными веществами, он поспособствует оздоровлению не только кожи ног, но и всего тела. Далее наносится маска для питания кожи и снятия раздражений. После этих процедур ноги помещают в парафиновые ванночки, что поможет восстановить кожу и улучшит состояние суставов, поры раскроются и увеличится кровеносный ток. Далее на ноги надеваются теплые носки, и так просидеть нужно будет некоторое время для удержания тепла. После снятия носков процедура считается оконченной.
Не стоит думать, что педикюр показан только женщинам, мужские ноги также требуют должного ухода. Например, представителям мужского пола можно воспользоваться аппаратным видом педикюра, который считается довольно эффективным.