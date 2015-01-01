Яркий интерьер без забот – правила выбора мебели и дизайна помещения
Каждая женщина мечтает о том, чтобы ее дом выглядел не только опрятно, но и уютно. Какие только приемы не используют женщины, чтобы придать жилью особенную изысканность и привлекательный дизайн.
В ход идет и специальный дизайнерский ремонт, и различные вещицы, выполненные собственными руками, и даже семейные фотографии, выполненные профессиональным фотографом.
Но далеко не всегда интерьер выглядит законченным и стильным только при наличии перечисленных выше вещей. Важно еще и то, чтобы все вещи – и мебель и ремонт и различные вещички сочетались между собой в соответствии с самыми модными тенденциями современного интерьера.
Какую мебель стоит выбрать в гостиную комнату
Например, выбирая мебель в гостиную следует помнить простые правила :
- Мебель должна вписываться в стиль отделки стен, но при этом быть контрастной по отношению к ней;
- Стоит обращать внимание не только на цвет мебели, но и на ее дизайн;
- Шторы и мебель – наиболее удачное и часто используемое сочетание в классических интерьерах.
Важно запомнить одно простое правило – интерьер должен сочетаются между собой, но при этом не быть одинаковым – серые шторы, такие же обои и диван навевают депрессию, в то время как яркий диван, выгодно оттеняющий шторы и стены, может стать настоящей изюминкой помещения.
Что стоит помнить, выбирая дизайн и наполнение комнаты
Выбирая тот или иной стиль интерьера, а также мебель в дом, можно полагаться как на свой личный вкус, так и на советы профессионально дизайнера – тут все зависит исключительно от личных предпочтений и бюджета ремонта.
Если средств немного, то лучше попробовать сделать все самостоятельно – повторяя некоторые идеи из профильных журналов, выполняя их в более экономном варианте. Либо же попытаться найти дизайнера, готового работать очень дешево, но рассчитывающего в будущем на рекламу его услуг. В любой ситуации есть несколько путей решения – стоит только сделать правильный выбор, полагаясь на здравый смысл и жизненный опыт.
Профессионала следует пригласить в том случае, когда речь идет о сложном помещении – старой хрущевке сложной планировки, вытянутой квартире или же в ситуации, когда имеется желание создать непередаваемый интерьер и индивидуальный дизайн без присутствия шаблонов.
Какой бы дизайн не был выбран – стоит понимать – дом готовится для тех, кто будет в нем жить. Так что если домочадцам по вкусу розовые стены, синие обои и белый пол – почему бы не рискнуть и не стать дизайнером самому себе.