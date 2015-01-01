Кому из знаков зодиака улыбнется удача в ноябре 2018

Ноябрь 2018 года отмечен таким важным астрологическим явлением, как переход Юпитера в знак Стрельца, а также рядом планетарных соединений. Астролог Евгений Назаров специально для allWomens.ru выделил благоприятные аспекты планет, которые четко указывают на успех для некоторых знаков зодиака.Холода отменяютсяБлизнецы могут сорвать большой куш: накануне зимы отправиться в теплые края. Для этого им достаточно не спугнуть свою удачу. Дело в том, что планета управитель знака Меркурий на протяжении месяца будет то и дело образовывать гармоничные аспекты с другими космическими телами. Особенно почувствуют это Близнецы на своей работе. Проекты будут реализовываться без сучка и задоринки, а карьерные амбиции моментально удовлетворяться. В начале ноября спадут любые ограничения - Сатурн образует полусекстиль с планетой Близнецов. Далее все будет зависеть от самих ребят: результат плодотворной работы станет очевидным лишь 27 ноября, когда Меркурий поочередно образует соединения с Юпитером и Солнцем. Чем больше усилий будет приложено в последнем месяце осени, тем ощутимее будет вознаграждение. И не стоит бояться квадратуры Меркурия с Марсом. Это, наоборот, должно подстегнуть Близнецов к карьерным свершениям. Им категорически противопоказано выпускать удачу из рук при таком благоприятном звездном раскладе.Да здравствует король!Переход Юпитера в знак своей обители означает, что кое-кто может уже примерять на себя корону. Новым помазанником удачи станет Стрелец. Именно в его созвездие 10 ноября перейдет планета благополучия и счастья. При этом еще второго числа Юпитер образует гармоничный аспект с Венерой в Весах, что дает ребятам явную подсказку. Их удача будет лежать в плоскости личной жизни и финансов. Соединения Юпитера с Солнцем и Меркурием в конце месяца лишний раз докажут статус самого счастливого знака зодиака. Стрельцы получат всё, что захотят. Партнеры будут их боготворить, а руководство поощрять всяческими бонусами. Мощная энергетика вокруг представителей знака станет причиной новых знакомств. Одинокие ребята будут нарасхват, а семейные вернутся в лоно рая, если долго в нем отсутствовали. Лучшим же доказательством благосклонности звезд станет открытие своего дела. Лучшего времени, чем последняя декада ноября, для смелого шага не придумаешь. Стрельцы обязаны воспользоваться предложением о партнерстве, если такое к ним поступит. Если же собственных средств и сил хватает на свободное плавание, то мешкать также не стоит. Юпитер до конца года будет благоволить жизнерадостным и деятельным Стрельцам.Допрыгнуть до звездНесмотря на отсутствие ярких переходов звезд в созвездие Водолея, этот знак также получит возможность прикоснуться к удаче. Задаст ритм всему месяцу полусекстиль планеты управителя знака Сатурна с Меркурием. Благоприятный аспект укажет ребятам на приоритетный вектор развития: сфера межличностного общения. При этом Водолеи вправе сами выбирать, где они хотят почувствовать успех: в любовных отношениях или продвижении в карьере. Первый вариант подразумевает положительный исход любой инициативы представителя знака. Более того - можно смело делать первый шаг в сторону семейной жизни. Нужно лишь связаться каким-нибудь образом со знакомым привлекательным человеком. Завоевать последнего поможет секстиль Марса и второго управителя знака - Урана. Красная планета будет пребывать в этот момент в Водолее, а Уран - в дружественном знаке огня - Овне. Это замечательное время для активных свершений. Можно покорять любую вершину, и даже самого красивого человека в окружении. Отказа не будет. Затем Сатурн образует в конце месяца несколько благоприятных аспектов - сначала с тем же Марсом, а затем с самим Солнцем. Это означает лишь то, что все границы будут сломаны. Не останется ничего невозможного для смелых Водолеев. Важно отречься от любого страха, ранее сдерживающего человека. Теперь нужно взглянуть в глаза свободе, и в прыжке ухватиться за хвост синей птицы удачи.

Источник: www.allwomens.ru/zen